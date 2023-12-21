Madeleine West tacizcisini hapse attırdı: Adalete teslim edilmesi 40 yıl sürdü
Madeleine West, henüz küçük bir çocukken kendisini de dahil olmak üzere bir çok çocuğu cinsel istismarda bulunan Peter Vincent White'ı 40 yıl süren bir uğraşın ardından hapse girmesini sağladı
- 1
Şu an 73 yaşında olan Peter Vincent White, biri o zamanki adı Melanie Ann Weston olan Avustralyalı oyuncu Madeleine West olmak üzere yedi çocuğa karşı işlediği 33 cinsel istismar suçunu kabul etti.
- 2
Bir yandan oyunculuk yapmaya devam eden Madeleine West, bir yandan da sürekli okullara gidip küçük yaştaki çocukları cinsel tacizlere, onlara zarar verebilecek pedofillere karşı eğitmek için gönüllü olarak çalışıyor.
Suçları arasında 10 yaşından küçük bir çocuğa cinsel saldırı ve bir çocuğa da ağır “ahlaksızlık” içeren davranışlarda bulunmak olan Peter Vincent White, Avustralya Melbourne'de, şehre uzak bir kasabada birçok çocuğa yıllar boyunca büyük bir kâbus yaşattı.
- 3
Evli ve kendi çocukları da bulunan Peter Vincent White, aile evini cinsel istismarda bulunduğu yedi çocuk için burası bir dehşet evine dönüştürmüştü adeta. White, yaşları dört ile 14 arasında değişen çocukları 1977 ile 1988 arasında oyun ve şekerlemelerle kandırdı.
Madeleine West, 2022'de çocukluk fotoğrafını paylaşmış, yaşadıkları yüzünden kendinden nefret edip, hep kendini suçladığını itiraf etmişti. Altı çocuk annesi olan West, çocuk yaşta kendisini ve daha birçok çocuğu taciz edip onlara ağza alınmayacak şeyler yapan Peter Vincent White'ı yakalatmak için özel dedektif tutup uzun süre iz sürdü ve en sonunda tacizcisini yakalatmayı başardı.
-
- 4
Peter Vincent White, yıllar önce işlediği bu suçlardan paçasını kurtaramadı ve Victoria Eyalet Mahkemesi tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç Amanda Chambers, Peter Vincent White'ın işlediği suçların üzücü ve uzun ayrıntılarını okurken, mahkeme salonunda bulunan kurbanların çok sayıda aile üyesi ve arkadaşı bu canavarın yüzünden gözlerini ayırmadı.
- 5
Profesyonel bir odun sobası tesisatçısı olan Peter Vincent White, çocukları tuhaf ve acımasız şekillerde istismar etmiş, onları oyun oynamaya teşvik etmiş ve ardından aşağılayıcı cinsel eylemlerde bulunmuştu. Yargıç Chambers, White'ı en az dokuz yıl şartlı tahliye edilmeme cezasına çarptırırken, White'ın hayatının son on yılına girdiğini söyledi ve cezasının hapishanede ölme ihtimalini taşıdığını belirtti.
- 6
"ADALETE TESLİM EDİLMESİ 40 YIL SÜRDÜ"
Sadece kendisi ve kendi çocukları için değil bu tür durumlar yaşayabilecek her çocuk için uğraştığını anlatan Madeleine West, mahkeme kararını açıklayınca sevinç gözyaşlarına boğuldu. Underbelly ve House Husbands dizileriyle yıldızı iyice parlayıp ününe ün katan 44 yaşındaki oyuncu, cezanın belli olmasının ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. West, yaşadığı buruk sevinci "Bugünkü karar dileyebileceğim en iyi yeni yıl hediyesi. Adalete teslim edilmesi 40 yıl sürdü ama şimdi demir parmaklıkların arkasında" sözleriyle ifade etti.
Özellikle çocuk yaşta tacize uğrayan kurbanların suskun kalıp kendini suçladığını, adaletin bu tür durumlarda çok geç sağlandığını söyleyen Madeleine West, çabası sayesinde tacizcisinin diğer kurbanlarının da ortaya çıkmasını sağladı.
-
- 7
"CEHALET ARTIK BİR MAZERET DEĞİL"
Kendi hikâyesinin ve adalet mücadelesinin diğer mağdurları da öne çıkmaya ve ihbarda bulunmaya teşvik etmesini isteyen Madeleine West, "Böyle bir şey yokmuş gibi davranmaya devam ederek çocuklarımızı bile bile tehlikeye atıyoruz, tıpkı bizden önceki pek çok neslin tehlikede bırakıldığı gibi. Cehalet artık bir mazeret değil" diyerek bu tür taciz vakalarında geç gelen adalete de isyan etti.
Hayatını cehenneme çeviren adamın aldığı cezanın, kendisi ve diğer kurbanların çektiği acıyla kıyaslanamayacak kadar az olduğuna dikkat çeken Madeleine West, yine de adalet yerini bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.
- 8
Madeleine West, adalet için 40 yıl beklemiş ve verilen cezayı az bulmuş olsa da ona hayatı zindan eden Peter Vincent White'ı demir parmaklıklar arkasında görmekten mutlu. Madeleine West’in yıllarca verdiği uğraşın ardından White'ın kurbanlarından ikisi daha istismarı polise bildirmiş, 2022'de onunla yüzleşmişlerdi.
Peter Vincent White, 26 ile 38 yaşları arasında devam eden bu suçları genellikle geceleri, çocukları uyurken işliyordu. White’ın karısının sağır olduğu ve sapık ruhlu adamın böylelikle her şeyi karısından kolayca sakladığı da ortaya çıktı.
Fotoğraflar: Instagram