Mavi sedir ağacı ormanlarının bol oksijen üretimi ve temiz havası, akciğer, astım ve solunum problemi olan insanlar için şifa kaynağı olan Kızıldağ Milli Parkı'nda ayrıca ardıç, karaçam, köknar, meşe, kavak, söğüt ve ıhlamur topluluklarına da rastlanabiliyor.