Macron'un zor anları! Karşılama töreninde neye uğradığını şaşırdı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un deniz aşırı sömürgesi Fransız Polinezyası’na gerçekleştirdiği ziyaretinde, karşılama törenine katılan yerli halk ile birlikte polinezyalı yetkililer, Macron'un boynuna çok sayıda çiçek kolyesi astı.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın boynuna asılan kolyelerin sayısı gittikçe artarken, Macron yürümekte ve başını hareket ettirmekte zorlanmaya başladı.

Törenin sonunda Macron'un boyun bölgesi çiçek kolyeleri nedeniyle tamamen görünmez hale geldi.

Öte yandan törenden görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya başlanınca, bir anda sosyal medyada alay konusu haline geldi.