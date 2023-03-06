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Macron'un Kongo ziyaretinde gerginlik: Bize babamız gibi bakmayı bırakın

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Afrika turu kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile görüştü. Tshisekedi Macron’a, Fransa ve Batı'nın Afrika’ya karşı buyurgan tavrı terk etmesi gerektiğini söyledi, basın toplantısı sırasında gerginlik yaşandı.

Giriş: 06.03.2023 - 12:12 | Güncelleme: ABONE OL
Macron'un Kongo ziyaretinde gerginlik: Bize babamız gibi bakmayı bırakın
HABERTURK.COM / AA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrika turu kapsamında Gabon, Angola ve Kongo Cumhuriyeti’nin ardından KDC ziyaretinde mevkidaşı Tshisekedi ile baş başa görüştü.

Görüşme sonrasında iki lider gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Macron basın toplantısının ilerleyen bölümlerinde Kongo'da 1994'ten bu yana yaşanan güvensizliğin büyük ölçüde Kongo'nun kendi suçu olduğunu ima etti. Macron konuşmasında "Bu kadar sert ifadelerle söylediğim için üzgünüm, egemenliğinizi yeniden tesis edemediniz" dedi. Bu açıklama sonrası ise gerginlik yaşandı.

Tshisekedi bunun üzerine Macron'un açıklamalarına tepki gösterdi. Konuşmanın sonlarına doğru Tshisekedi Macron'a "Bize saygı duyarak bakın. Bize babamız gibi değil, farklı bir şekilde bakın" ifadesini kullandı.

Fransa, Afrika kıtasıyla ilişkileri yenilemek istiyor

Emmanuel Macron, Gabon, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ziyareti öncesi ülkesinin yeni Afrika politikasını duyurmuştu.

Macron, Afrika’ya müdahale projesi Fransafrik'in bittiğini bildirmiş, ülkesini Afrika'da herkesle konuşan ve kıta ülkelerinin iç meselelerine müdahale etme rolü taşımayan tarafsız bir muhatap olarak nitelemişti.

Afrika ülkeleriyle yeni bir sayfa açmak istediklerini belirten Macron, Afrikalılara ait kültürel varlıkların iade edilmesi için çalışma başlattıklarını söylemişti.

Macron, Fransa'nın kıtadaki askeri üslerinin sayısını azaltacaklarını ifade etmişti.

Fransafrik

Başlangıçta Fransafrik terimini, Fransız aydınları, İkinci Dünya Savaşı sonrası ülkelerinin Afrika'ya ilişkin yeni politikalarını ifade etmek için kullandı.

Fransafrik, Fransa’nın Sahraaltı Afrika ülkeleriyle ekonomik, diplomatik ve askeri ilişkilerini neo sömürgecilik üzerine inşa ettiği politika olarak yorumlanıyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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