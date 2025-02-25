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        Macron: Ukrayna'ya yapılan harcamaları Rusya tazmin etmeli

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Macron, Ukrayna'ya dair değerlendirmelerde bulunurken, Ukrayna'ya verilen paraların Rusya tarafından tazmin edilmesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.02.2025 - 01:23 Güncelleme: 25.02.2025 - 01:23
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        Macron: Harcamalar Rusya tazmin etmeli
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da muhtemel bir barışın “Ukrayna’nın teslim olması anlamına gelmediğini” söyledi.

        Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da ortak basın toplantısı düzenledi.

        Yaklaşık 5 yıl önce çıkan yangın sonrası restorasyon çalışmalarının tamamlandığı Notre Dame Katedrali'nin aralık ayında Paris’te yapılan açılışına Trump'ın da katılımından dolayı teşekkür eden Macron, ABD’ye bu ziyaretinde jeopolitik konuların öncelikli olduğunu ifade etti.

        Ukrayna’nın Rusya'ya karşı “direnişinin” herkes tarafından takdir topladığını belirten Macron, 3 yıldır devam eden savaşa ilişkin “Hiç kimse en güçlünün yasasının geçerli olduğu bir dünyada yaşamak istemez.” ifadelerini kullandı.

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        Öte yandan, Ukrayna için Trump’ın “barışı inşa isteğini” paylaştıklarını kaydeden Macron, ABD Başkanı ile görüşmelerinde de bu konuda “önemli ilerlemeler” kaydettiklerini belirtti.

        Macron ayrıca, Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek olmasından da memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Ukrayna’da barışın “hayatları kurtarmak için bir zorunluluk” olduğunu kaydeden Macron “Barış Ukrayna’nın teslim olması anlamına gelmez ve ateşkes (güvenlik) garantileri olmadan sağlanamaz.” dedi.

        Avrupa’nın güvenliği ve savunması için “daha fazlasını yapmaya” hazır oldukları mesajını veren Macron, "Avrupa'nın (Ukrayna için) güvenlik garantilerinin parçası olması konusunda net bir mesaj taşıyorum.” ifadesini kullandı.

        MACRON: ABD'NİN PARASINI RUSYA TAZMİN ETMELİ

        Emmanuel Macron diğer yandan, gazetecilere verilen demeç sırasında, ABD'nin Ukrayna için harcadığı paranın Ukrayna tarafından geri ödenip ödenmemesi gerektiğine ilişkin soruya yanıt verdi. Macron "Öncellikle Ukrayna'nın zararı tazmin edilmeli ve ödenen paralar da Ukrayna tarafından değil Rusya tarafından tazmin edilmeli çünkü savaşı Rusya başlattı." dedi.

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        Macron ayrıca Donald Trump'ın Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya verdikleri paranın kredi olduğuna ilişkin iddialarını reddederek paranın geri alınmayacağını belirtti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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