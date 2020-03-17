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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını İtalya ve İspanya'dan sonra Fransa'da da karantina koşullarını beraberinde getirdi.

Dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında seyahat özgürlüğüne getirilen kısıtlamaları ve askıya alınan ekonomik reformları açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Savaştayız" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın barış zamanlarında geçici bile olsa bu tip kısıtlamalara asla gitmediğini belirten Macron, "Bütün enerjimiz tek bir amaca yönelmeli: Virüsün ilerleyişini yavaşlatmak" şeklinde konuştu.

Tüm Fransız vatandaşlarından Salı gece yarısından itibaren sokağa çıkmamalarını isteyen Macron, kısıtlamaların en az 2 hafta süreceğini ve uymayanların cezalandırılacağını söyledi.

Macron, "Sizden eşi benzeri görülmemiş bir şey istediğimi biliyorum ama koşullar bunu talep ediyor. Bir orduyla veya ulusla savaşmıyoruz. Ama düşman hemen burada. Görünmez ve güvenilmez ama ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Fransız lider, daha önce yapılan uyarıları birçok insanın dikkate almaması ve haftasonu boyunca sokakları ve parkları doldurması nedeniyle daha sert önlemler almak zorunda kaldıklarını sözlerine ekledi.

YEREL SEÇİMLER İPTAL

Macron yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Pazar günü yapılması planlanan yerel seçimlerin ikinci turunun da ileri bir tarihe ertelendiğini, hükümetin tüm enerjisini salgınla mücadeleye ayırması gerektiğini söyledi.

Fransız lider ayrıca tüm ekonomik reformların askıya alındığını ve buna Fransa'da çok tartışma yaratan emeklilik reformunun da dahil olduğunu söyledi.

Yeni alınan tedbirler kapsamında Fransız ordusu da sokağa iniyor. 100 bin kişilik ordu kuvvetlerinin sokaklarda olacağı belirtilirken, askerler hasta kişilerin hastanelere taşınmasına da yardım edecek.

Emmanuel Macron ayrıca hükümetin 300 milyar dolarlık kredi garantisi verdiğini verdiğini hiçbir Fransız şirketinin iflas etmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Fransa'da daha önce restoranlar, barlar ve okullar kapatılmıştı. Ancak bu önlemler her üç günde bir iki katına çıkan enfekte kişi sayısını azaltmaya yetmemişti.

Fransa'da şu ana kadar 6600 enfekte kişi tespit edilirken, 148 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.