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        Haberler Dünya Macron, İsrail'in Refah'a saldırı planına şiddetle karşı olduğunu Netanyahu'ya iletti

        Macron, İsrail'in Refah'a saldırı planına şiddetle karşı olduğunu Netanyahu'ya iletti

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in, 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı Refah kentine yönelik saldırı planına şiddetle karşı olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 20:52 Güncelleme: 14.02.2024 - 20:52
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        Fransa, İsrail'in Refah'a saldırısına karşı
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        Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki durumu telefonda görüştüğü bildirildi. Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına son vermesi çağrısına yer verildi.

        Gazze'deki insani durumun ve ölü sayısının "kabul edilemez" olduğu aktarılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın, İsrail'in Refah'a saldırı planına şiddetle karşı olduğunu Netanyahu'ya söylediği ifade edildi.

        Açıklamada, böyle bir saldırının insani felakete yol olacağı ve insanların zorla yerinden edilmesinin uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

        Tüm bunların, bölgede gerginliğin artmasına sebebiyet verebileceğine işaret edilen açıklamada, Macron'un, acil olarak Gazze halkına büyük çapta insani yardımın ulaştırılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

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        Açıklamada, "acil insani yardım gerektiren bir durumundaki halka yeterli yardımların ulaşmamasının kabul edilemez olduğu" ifade edildi.

        Gazze'ye giden tüm geçiş noktalarını ve Ürdün'den doğrudan bir kara yolunu açılması talep edilen açıklamada, Macron'un bölgede iki devletli bir çözümden yana olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

        Macron'un Gazze'de ateşkes sağlanması için acilen anlaşma yapılması çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamada, bu ateşkesin Gazze’ye insani yardımın ulaşmasını ve sivil halkın güvende olacağını garanti altına alması gerektiği kaydedildi.

        Açıklamada, Macron'un, Kudüs ve Batış Şeria'da gerginliğin artmasına yol açabilecek tüm adımlardan uzak durulması beklentisini dile getirdiği bildirildi.

        Macron'un İsrail’in sömürgeci politikasını kınadığı kaydedilen açıklamada, Emmanuel Macron’un ayrıca Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerin kaldırılmasını ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik şiddetinin son bulmasını istediği kaydedildi.

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        #refah
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