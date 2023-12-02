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        Haberler Dünya Macron, İsrail'in "Hamas'ı yok etme hedefi"ni sorguladı - Dünyadan Haberler

        Macron, İsrail'in "Hamas'ı yok etme hedefi"ni sorguladı

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in "Hamas'ı yok etme hedefi"ni sorgulayarak bunun ikna edici olmadığı mesajını verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 23:20 Güncelleme: 02.12.2023 - 23:23
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        Macron'dan kritik Hamas sorusu
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        Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılan Macron, düzenlediği basın toplantısında "İsrail yönetiminin hedeflerini ve nihai amacını daha açık şekilde tanımlaması gereken dönemdeyiz. Hamas'ın tamamen yok edilmesinin mümkün olduğuna inanan kimse var mı? Eğer (hedef) böyleyse savaş 10 yıl sürer." dedi.

        "İsrail için Filistinlilerin hayatı pahasına elde edilecek bir güvenliğin kalıcı olmayacağını" vurgulayan Macron, İsrail'in kendisini savunma hakkının bulunduğunu fakat bunun uluslararası hukuk çerçevesinde olması ve sivillerin hedef alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

        Macron, "Fransa için cifte standart yoktur, bütün hayatlar eşittir." ifadesini kullandı.

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        #macron hamas
        #haberler
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