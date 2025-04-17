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        Haberler Dünya Macron, Fransa'daki hapishanelere yönelik saldırıların faillerinin cezalandırılacağını belirtti | Dış Haberler

        Macron, Fransa'daki hapishanelere yönelik saldırıların faillerinin cezalandırılacağını belirtti

        Fransa'nın farklı kentlerinde iki gün üst üste gerçekleşen hapishanelere yönelik saldırıların ardından konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, faillerin yakalanarak cezalandırılacağını söyledi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.04.2025 - 07:29 Güncelleme: 17.04.2025 - 07:29
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        Fransa'da hapishanelere saldırı! Macron'dan açıklama
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki çeşitli hapishanelere yönelik saldırıların faillerinin yakalanarak cezalandırılacağını ifade etti.

        Fransa'da 2 gündür, gece saatlerinde farklı kentlerdeki hapishanelere yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor.

        Macron, saldırılarla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada, bazı kişilerin hapishane personelini korkutmaya çalıştığını ve hapishanelere saldırdığını belirtti.

        Bu olayların faillerinin yakalanıp yargılanacağını vurgulayan Macron, söz konusu kişilerin cezalandırılacağının altını çizdi.

        Macron, hapishane personelinin hukuk devleti ile kamusal barışı savunma görevini titizlik ve cesaretle yerine getirdiğine işaret ederek, Adalet Bakanlığı personelinin tamamına destek verdiğini vurguladı.

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        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Fransa'da 2 gündür, gece saatlerinde Toulon, Marsilya, Luynes gibi çeşitli kentlerdeki hapishanelere yönelik saldırılar düzenlenirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, dün X hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki çeşitli hapishanelere yönelik araç kundaklamadan otomatik silahla ateş açmaya kadar uzanan farklı "korkutma girişimleri" yaşandığını belirtmişti.

        Darmanin, Fransa'nın uyuşturucu ticareti sorunu ile karşı karşıya olduğunu ve suç örgütlerini son derece rahatsız edecek tedbirler aldıklarını kaydetmişti.

        Adalet Bakanı Darmanin, saldırı düzenlenen Toulon Hapishanesi'ne dün yaptığı ziyarette, bu korkutma girişimlerine karşı "geri adım atmayacaklarını" belirterek, saldırıları terör eylemi olarak nitelendirmişti.

        HAPİSHANELERE EŞ ZAMANLI SALDIRILAR

        Fransa genelinde, 15 ve 16 Nisan akşamı birçok hapishaneye gece saatlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlendiği bildirilmişti.

        Toulon, Marsilya, Luynes ve Valence hapishanelerinin gece saatlerinde saldırıya uğrayan kurumlar arasında bulunduğu ifade edilmişti. Luynes ve Valence hapishanelerinin otoparklarında araçlar kundaklanırken, Toulon hapishanesinin kapısına otomatik silahla ateş açılmıştı.

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        Dosyaya yakın bir kaynak, bu saldırıların, Fransa'da yüksek güvenlik kapasiteli hapishanelerin kurulmasına ve Adalet Bakanlığının uyuşturucu çetelerine karşı yürüttüğü stratejiye tepki olarak koordineli bir şekilde planlanarak yapıldığını belirtti.

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