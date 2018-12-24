Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Orta Afrika ülkesi olan Çad'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında başkenti N'Djamena'da bir basın toplantısı düzenledi. Macron basın toplantısında, "Fransa, Levant'taki müdahalesini sürdürecek. Bugün orada askeri varlığa sahibiz" dedi.

"BİR MÜTTEFİK GÜVENİLİR OLMALI"

Rus basın yayın organı Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'nin öncülük ettiği uluslararası koalisyonun Suriye'de Kürtlere dayanarak hareket ettiğinin unutulmaması gerektiğini dile getiren Macron, "Bu yüzden herkesi sorumluluğa çağırıyorum, onlara borçlu olduğumuzu unutmamalıyız" diye konuştu. Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklaması üzerine, "Amerikalı müttefikimizin Suriye konusunda verdiği karardan dolayı çok üzgünüm. Bir müttefik güvenilir olmalı" demişti.