Macron: Doğu Akdeniz'deki askeri varlığımızı artıracağız

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını artıracağını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le yaptığı görüşmenin ardından bir açıklama yapan Macron, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gaz arama çalışmalarını tek taraflı ilan ederek bu çalışmaları sonlandırma çağrısı yaptı.

Macron'un açıklamasında, bölgedeki durumu gözlemlemek ve Fransa'nın uluslararası hukuka bağlılığını vurgulamak için Doğu Akdeniz'deki Fransız askeri varlığını geçici şekilde artıracağını söyledi.

Macron'un açıklamalarını Twitter hesabı üzerinden Yunanca yayınlaması da dikkat çekti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Oruç Reis sismik araştırma gemisi için Navtex ilan etmesi Atina'yı harekete geçirmişti. Atina yönetimi AB'yi acil gündemle toplantıya çağırmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron geçtiğimiz ay Türkiye'nin Yunanistan ve Rum Kesimi'nin kıta sahanlığını ihlal ettiğini iddia ederek AB'den Türkiye'ye yaptırım uygulamasını talep etmişti.