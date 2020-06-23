Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa ve Tunus, Libya'da tarafların ateşkesi sağlaması ve bölgede güvenliği sağlamak için Birleşmiş Milletler çerçevesinde müzakerelerin tekrar başlamasına yönelik verdikleri taahhütleri yerine getirmesini istiyor." dedi.
Macron, Elysee Sarayı'nda Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Tunus ile dayanışma içerisinde olduğunu ifade eden Macron, salgınla mücadele hususunda Tunus ile iş birliği içinde olacaklarını söyledi.
Macron, Fransa'nın sağlık çalışanlarının eğitim ve hastane inşası için Tunus'a destek sağlayacaklarını ve bu ülkenin ekonomisine katkı sağlamak için 350 milyon avro borç vereceklerini belirtti.
"Fransa ve Tunus, Libya'da tarafların ateşkesi sağlaması ve bölgede güvenliği sağlamak için Birleşmiş Milletler çerçevesinde müzakerelerin tekrar başlamasına yönelik verdikleri taahhütleri yerine getirmesini istiyor." ifadelerini kullanan Macron, bu konuda herkesin sorumluluğu bulunduğunu kaydetti.
Macron, "(Libya'da) Yabancı müdahaleler sona ermeli. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a açık şekilde söyleme fırsatı buldum. Türkiye'nin Libya'da tehlikeli oyun oynadığını ve bu oyunun Berlin Konferansı'nda verdiği taahhütlere aykırı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Macron, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde bunları anlattığını aktardı.
Çin-ABD karşıtlığının Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) düzgün işlemesini engellediğini dile getiren Macron, Fransa'nın Akdeniz'in güvenliğine önem verdiğini belirterek, "Türkiye tüm kurallara aykırı davranarak ve birçok Avrupa'nın çıkarlarını çiğneyerek Libya hükümeti ile anlaşmalar yapması, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin egemenliğine saygı göstermemesi ve Libya'da yürüttüğü siyaset uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye, bunları yaparak NATO müttefiki olarak bekleneni yapmıyor. Türkiye'nin yaptıkları Avrupalı olarak bizim hedeflerimize aykırı. Türkiye'nin Libya'da oynadığı rolü kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.
Macron, Libya'nın gelecek aylarda Suriye'nin durumunda olmasını istemediğini belirtti.
Tunus ve Mısır'a karşı sorumlulukları bulunduğunu aktaran Macron, "(Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-) Sisi'nin, sınıra doğru askerlerin gelmesi nedeniyle endişelenmesi meşrudur." dedi.
Tunus Cumhurbaşkanı Said ise burada olmaktan ve Tunuslarının sesini duyurmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Libya hükümetinin meşru olduğunu ancak bunun geçici olduğunu ileri süren Said, Tunus'un Libya'daki krizden en çok etkilenen ülkelerden olduğunu belirtti.
Said, Libya'da acil ateşkesten yana olduklarını ve yabancıların müdahalede bulunmaması gerektiğini dile getirdi.
Kays Said, Libya halkına kendi egemenliğini sağlama konusunda fırsat verilmesi gerektiğini söyledi.
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