Macera tutkunlarının gözde rotası: Köprüçay

Antalya'ya tatile gelen Rus turist Dasha Mogacheva ise raftingin heyecanlı ve adrenalin tutkunları için ideal bir etkinlik olduğunu anlatarak, "Heyecanı sevdiğim için rafting etkinliğine katıldım. Köprüçay'da macera dolu bir gün geçirdim" dedi.

İngiliz turist Elise Clements ise ilk defa rafting yaptığını dile getirerek, "Burada biraz korktum, biraz heyecan yaşadım ama doğal güzelliğinde, serin suyunda güzel vakit geçirdim" diye konuştu.