Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşılaşıyor. Müsabakaya konuk ekip Maccabi Netanya taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık bin Maccabi Netanya taraftarı kendileri için ayrılan bölümü doldurarak, takımlarına destek oldu.

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