Macaulay Culkin, 45 yaşında

'Evde Tek Başına' ile hafızalara kazınan Macaulay Culkin, 45 yaşına girdi
1990’lı yılların unutulmaz filmlerinden 'Evde Tek Başına' ile dünya çapında şöhret kazanan Macaulay Culkin, 45 yaşına girdi. Çocuk yaşta elde ettiği başarıyla hafızalara kazınan Culkin, doğum günüyle birlikte yeniden gündeme geldi.
Henüz 10 yaşındayken hayat verdiği 'Kevin McCallister' karakteri, onu sinema tarihinin en ikonik çocuk oyuncularından biri haline getirdi.
