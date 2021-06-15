STAT: Puskas Arena

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 19.00

YAYIN: TRT 1

MACARİSTAN: Gulacsi, Fiola, Orban, Attila Szalai, Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Botka, Sallai, Adam Szalai

TEKNİK DİREKTÖR: Marco Rossi

PORTEKİZ: Rui Patricio, Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro, Danilo, William, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ronaldo, Jota

TEKNİK DİREKTÖR: Fernando Santos

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grupların ilk maçları, bugün oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak.

F Grubu'nda oynanacak karşılaşmaların ilkinde, son Avrupa şampiyonu Portekiz, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da Macaristan ile karşılaşıyor.

Günün diğer karşılaşmasında ise son dünya şampiyonu Fransa ile Avrupa şampiyonası tarihinin en başarılı takımlarından Almanya kozlarını paylaşacak. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

NOTLAR

- İtalyan teknik direktör Marco Rossi'nin 2018'den beri çalıştırdığı Macaristan, elemelerde Hırvatistan, Galler, Slovakya ve Azerbaycan'ın bulunduğu E Grubu'nda mücadele etti.

Geçmiş yıllarda Ferenc Puskas gibi dünyanın en iyi futbolcularından birinin forma giydiği Macaristan'ın kadrosunun büyük çoğunluğu ülkenin birinci liginde oynuyor. Macaristan, Fenerbahçeli Attila Szalai ve Kasımpaşalı Kevin Varga'yı da kadrosunda barındırıyor.

- 2016'da Fransa'ya karşı oynadığı finali uzatmalarda 1-0 kazanarak tarihinin tek Avrupa şampiyonluğunu elde eden Portekiz, 2018-2019 sezonunda ilk defa düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde de mutlu sona ulaştı.

Geçmişte Eusebio ve Luis Figo gibi yıldız oyuncuların forma giydiği Portekiz, 36 yaşında olmasına rağmen golcülüğünden bir şey kaybetmeyen Cristiano Ronaldo'nun yanına eklediği Bruno Fernandes, Diogo Jota, Joao Felix gibi yeni nesil futbolcularla başarı arayacak.

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