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        "Macaristan Netanyahu'yu tutuklamalı"

        Ulusalararası Ceza Mahkemesi (UCM) Taraf Ülkeler Konseyi Başkanı Paiva Kaukoranta, Macaristan'a gönderdiği mektupta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanma yükümlüğünün yerine getirilmesini istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 19:15 Güncelleme: 03.04.2025 - 19:15
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        "Macaristan Netanyahu'yu tutuklamalı"
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        Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Taraf Ülkeler Konseyi Başkanı Paivi Kaukoranta, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'ya gönderdiği mektupta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Macaristan ziyareti sırasında tutuklanması gerektiğini hatırlattı.

        Kaukoranta tarafından 31 Mart 2025 tarihinde gönderilen mektupta, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Macaristan ziyaretine binaen, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nedeniyle 21 Kasım 2024 tarihinde UCM tarafından Netanyahu için tutuklama emri çıkarıldığı hatırlatıldı.

        Mektupta, Roma Statüsü'nün 86. maddesi uyarınca, taraf devletlerin UCM'nin yargı yetkisi dahilindeki suçların soruşturulması ve kovuşturulmasında Mahkeme ile tam işbirliği yapmakla yükümlü olduğu vurgulandı.

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        Statü'nün 89 (1) maddesi uyarınca, taraf devletlerin Mahkeme'den gelen tutuklama ve teslim taleplerini yerine getirme konusunda özel bir yükümlülüğü bulunduğunun hatırlatıldığı mektupta, "Mahkemenin görevini yerine getirme kabiliyeti, devletlerin işbirliği yükümlülüklerini yerine getirmesine, özellikle de tutuklama emirlerine tabi bireylerin tutuklanması ve teslim edilmesine bağlıdır." ifadelerine yer verildi.

        Mahkeme'nin yargıladığı suçların insanlığın vicdanını derinden sarstığı ve dünya barışını, güvenliğini ve refahını tehdit ettiği belirtilen mektupta, taraf devletlerin bu suçların faillerinin cezasızlığına son verme sözü verdikleri kaydedildi.

        Kaukoranta, "Tüm taraf devletlerin Mahkemeyle işbirliği görevini yerine getirmeleri ve topraklarına girmesi durumunda tutuklanıp Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edilmesi yükümlülüğünü yerine getirmeleri esastır." ifadelerini kullandı.

        Macaristan UCM'den ayrılacak

        Macaristan hükümeti bugün yaptığı açıklamada UCM'den ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.

        Netanyahu'nun Macaristan ziyareti sırasında yapılan açıklamada, çekilme sürecinin bugün itibarıyla başlayacağını duyurdu.

        Roma Statüsü'ne göre çekilme, BM Genel Sekreteri'ne yapılan bildirimden bir yıl sonra yürürlüğe giriyor. Bu süre içinde Macaristan'ın yükümlülüklerini sürdürmesi ve gerektiğinde tutuklama emrini uygulaması gerekiyor.

        Benzer şekilde Filipinler de 2018'de çekilme kararı almış, ancak eski Devlet Başkanı Duterte çekilme öncesi suçlamalarla halen UCM'de yargılanıyor.

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