Macaristan Nerede? Macaristan Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

Macaristan Nerede?

Macaristan, Orta Avrupa’da yer alan bir kara ülkesidir. Yani bu demek oluyor ki Macaristan, denize kıyısı olmayan ve tamamen karayla çevrili bir ülkedir. Avrupa kıtasının tam merkezinde bulunan ülkenin sahip olduğu konum, ona stratejik anlamda avantaj sağlar. Yani Macaristan nerede sorusuna coğrafi açıdan daha detaylı bir yanıt vermek gerekirse, bu ülke Karpat Havzası’nın tam ortasında konumlanmıştır diyebiliriz. Ülke, Avusturya'nın doğusunda, Slovakya'nın güneyinde, Romanya'nın batısında ve Sırbistan’ın kuzeyinde yer alır. Macaristan, Avrupa’da konumlandığı lokasyon sayesinde hem doğu hem batı kültürlerinin birleştiği bir noktadadır. Tüm bu nedenlerden dolayı stratejik bir konumda bulunan ülkenin ayrıca Tuna Nehri tarafından kuzeyden güneye doğru ikiye bölündüğünü de ekleyelim. Ülkenin başkenti olan Budapeşte’de bu nehir üzerine kurulmuştur.

Macaristan Hangi Kıtada?

Macaristan hangi kıtada sorusu, bu ülke ile ilgili merak edilen konular arasında yer alıyor. Öğrenmek isteyenler için Macaristan’ın Avrupa kıtasında yer alan ülkelerden biri olduğunu belirtelim. Coğrafi olduğu kadar siyasi ve kültürel anlamda da Avrupa'nın bir parçası olan Macaristan, Avrupa Birliği’nin üyesidir. Avrupa kıtasındaki diğer ülkelerle güçlü bağlara sahip olan Macaristan, bu bağ sayesinde siyasi, ekonomik ve kültürel avantajlar kazanır. Tüm bunların yanında Macaristan, Avrupa'nın önemli turizm merkezlerinden de biridir. Özellikle başkent Budapeşte, Avrupa’nın en çok ziyaret edilen şehirleri arasında adından sıkça söz ettirmeyi başarır. Macaristan, eğitim anlamında da bulunduğu kıtanın önemli merkezlerinden biri kabul edilir.

Macaristan Komşu Ülkeleri

Macaristan, konum olarak Avrupa'nın tam ortasında bulunduğu için çok sayıda komşuya sahiptir. Macaristan komşu ülkeleri toplamda yedi tanedir. Ülkenin kara sınırı bulunan çok sayıda komşusu olması Macaristan'a kültürel açıdan katkı sağlar. İşte Macaristan komşu ülkeleri… - Batıda Avusturya

- Kuzeyde Slovakya

- Doğuda Ukrayna

- Doğu ve Güneydoğuda Romanya

- Güneyde Sırbistan

- Güneybatıda Hırvatistan ve Slovenya Bu yedi ülke ile sınır paylaşan Macaristan, isimlerini sıraladığımız komşuları sayesinde bir çok açıdan avantaj kazanır. Özellikle Balkanlar ve Orta Avrupa arasında köprü vazifesi gören Macaristan, ulaşım, turizm ve ticaret açısından şanslı konumdadır. Macaristan Başkenti Macaristan başkenti, ülkenin en büyük ve en gelişmiş şehri olan Budapeşte’dir. Başkent Budapeşte, Tuna Nehri’nin iki yakasına kurulmuştur. Ülkenin bu nehir tarafından ikiye ayrıldığından söz etmiştik. Başkent ismini de bu bölünmeden esinlenerek almıştır. Yani Budapeşte aslında Buda ve Peşte bölgelerinin birleşimiyle oluşmuştur. Şehir, tarihi yapıları ve modern yaşam tarzını harmanlamayı başarmıştır. Budapeşte, Macaristan’ın olduğu kadar Avrupa'nın da en etkileyici şehirlerinden biri olarak kabul edilir. Bu nedenle Budapeşte her sene binlerce turiste ev sahipliği yapar. Şehirde görülmeye değer pek çok yapı bulunur. Bu yapılardan bazıları ise Parlamento Binası, Buda Kalesi, Zincir Köprü, Aziz Stefan Bazilikası ve Termal Banyolar şeklinde sıralanabilir. Ayrıca Budapeşte, kültürel etkinlikleri, üniversiteleri ve sanat galerileriyle de dikkat çeken bir şehirdir. Yani sonuç olarak başkent Budapeşte sadece ülkenin politik ve ekonomik merkezi değil aynı zamanda kültürel açıdan da kalbidir.

