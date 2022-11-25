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Macaristan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine erteleme

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelikleri için onaylanması gereken belgelerin 2023 yılında imzalanacağını açıkladı.

Giriş: 25.11.2022 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL
Macaristan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine erteleme
Macaristan'dan NATO kararı
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HABERTURK.COM / İHA

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini Türkiye dışında onaylamayan tek ülke olan Macaristan'dan yeni bir açıklama geldi.

Slovakya'da düzenlenen Vişegrad Grup Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelikleri için onaylanması gereken belgelerin 2023 yılının ilk günlerinde imzalanacağını duyurdu. Macaristan'ın iki ülkenin NATO üyeliğine de destek verdiğini belirten Başbakan Orban, parlamentonun üyelikleri onaylayacağını söyledi.

Macaristan hükümeti, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecine ilişkin taslağı Temmuz ayında parlamentoya sunmuş fakat Başbakan Orban'ın partisi Fidesz'in üçte iki çoğunluğa sahip olduğu parlamentoda taslak gündeme alınmamıştı.

FİNLANDİYA BAŞBAKANI ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 11 Kasım'da Türkiye ve Macaristan'ı Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularını onaylamaya çağırarak, "Tüm gözler şimdi Macaristan ve Türkiye'de. Bu ülkelerin başvurularımızı onaylamalarını bekliyoruz. Bunun tercihen er ya da geç gerçekleşmesinin önemli olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye, geçtiğimiz Haziran ayındaki tarihi NATO zirvesinde üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'i veto ediyor. Terör örgütlerini açıkça destekleyen Kopenhag ve Stockholm'le bir protokol imzalayan Ankara, verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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