Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Macaristan'da LGBT faaliyetleri yasaklandı, cinsiyetlerin kadın ve erkek olarak tanınması kararlaştırıldı | Dış Haberler

        Macaristan'da LGBT faaliyetleri yasaklandı, cinsiyetlerin kadın ve erkek olarak tanınması kararlaştırıldı

        Macaristan'da meclis, çocukların gelişimi ve kamu düzenini öne sürerek ülkedeki tüm LGBT faaliyetlerini engelleyen anayasa değişikliğini kabul etti. Ülkede sadece kadın ve erkek cinsiyetleri tanınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Macaristan'da LGBT faaliyetleri yasaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Macaristan Meclisi, Başbakan Viktor Orban'ın talebi üzerine LGBT bireylerin düzenlediği gösteri ve ilgili tüm etkinliklerin yasaklanmasını öngören anayasa değişikliğini görüşmek üzere toplandı.

        Mecliste yapılan oylamada 21 "hayır" oyuna karşı 140 milletvekilinin "evet" oyu kullanmasıyla çocukların gelişimi ve kamu düzeni için ülkedeki tüm LGBT faaliyetlerini engelleyen anayasa değişikliği kabul edildi.

        Macaristan'da meclis aynı zamanda ülkede biyolojik olarak sadece kadın ve erkek cinsiyetlerinin tanınacağını aktardı.

        Orban, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meclisten çıkan kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Macaristan'da anayasa değişikliği yasalaştı. Çocukların gelişimini koruyoruz. Bireylerin erkek veya kadın olarak doğduğunu savunuyoruz. Macaristan'da sağduyu önemli." ifadelerini kullandı.

        Orban'ın talebiyle 18 Mart'ta mecliste yapılan oylamada LGBT yürüyüşleri yasaklanmıştı.

        Bu arada, Macaristan 2020'de cinsiyet değişikliğini yasaklamış, sadece kadınların anne, erkeklerin ise baba olabileceğine dair anayasa değişikliğine gitmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #macaristan
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Habertürk Anasayfa