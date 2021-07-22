Maç yayınında yasa dışı bahis reklamı

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda'da PSV Eindhoven ile oynadığı maç, yayıncılık açısından bir skandala sahne oldu.

İlk yarının büyük bölümü sık sık kesintiye uğradı. Spikerin başta "Hollanda kaynaklı" olarak ifade ettiği kesintinin saha kenarındaki panolarda yer alan reklamların dijital ortamda değiştirilmeye çalışılmasından kaynaklandığı öne sürüldü. Panolarda dönen bazı reklamların yasa dışı bahis sitelerine ait olması tepkiyle karşılandı.

BAHİSLERLE İLGİLİ KANUN

Tepkilerde TV8'e bir yaptırım uygulanması da talep edilirken kanunda bu durumla ilgili hapis ve para cezası öngörülüyor. Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5. maddesinde "Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır" deniyor.

RTÜK GÜNDEMİNE DE GELECEK

Öte yandan konunun Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) gündemine gelmesi de bekleniyor. RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, tepkisini dile getirdiği Twitter mesajında, "Pilot kameradan illegal bahis siteleri reklamı yapan TV8'in bu tavrı görmezden gelinemez. RTÜK’ün görevini yapması için Pazartesi gerekli girişimlerde bulunacağım" dedi.

"DONMALAR SANAL REKLAMDAN"

Spiker Melih Gümüşbıçak maç yayınının ilerleyen dakikalarında "İstanbul'dan arkadaşlarım uyarılarda bulundu. Hollanda'da sanal reklam uygulaması nedeniyle bu reklamlar ilk yarıda vardı. Donmaların nedeni sanal reklam uygulamasıdır" dedi. Gümuşbıçak, konunun TV8 ile ilgisinin olmadığını belirtirken kanaldan bir açıklama yapılmadı.