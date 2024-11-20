Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        31
        Fenerbahçe
        FB
        26
        Samsunspor
        SAMS
        25
        ikas Eyüpspor
        EYP
        22
        Beşiktaş
        BJK
        21
        Göztepe
        GÖZ
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        17
        Rams Başakşehir
        İBFK
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        6
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi MAÇ SONUCU: Wolfsburg: 5 - Galatasaray Petrol Ofisi: 0 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Wolfsburg: 5 - Galatasaray Petrol Ofisi: 0

        UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray Petrol Ofisi, konuk olduğu Almanya ekibi Wolfsburg'a 5-0 yenildi. Sarı-kırmızılar, Devler Ligi'nde çıktığı 4 maçtan da puansız ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 23:25 Güncelleme: 20.11.2024 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dişi Aslanlar, Devler Ligi'nde ağır yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Almanya'nın Wolfsburg ekibine deplasmanda 5-0 mağlup oldu.

        3. dakikada Wolfsburg öne geçti. Popp'un pasında ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Linder'in şutunda savunmadan seken top Popp'un önünde kaldı. Bu futbolcu, bekletmeden vuruşunda takımını öne geçirdi: 1-0.

        15. dakikada Wolfsburg farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kazanılan korner atışında Wilms, uzak direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Popp, kafa vuruşuyla hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti: 2-0.

        31. dakikada Alman ekibi bir gol daha buldu. Wilms'in pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Kielland, penaltı noktası üzerindeki Popp'a ortaladı. Bu futbolcu, müsait pozisyondaki Minge'yi gördü. Minge, ceza yayı üzerinden düzgün ve sert bir şutla farkı 3'e çıkardı: 3-0.

        85. dakikada Wolfsburg etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Endemann, penaltı noktasına hareketlenen Popp'a pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Gamze gole izin vermedi.

        88 dakikada Wolfsburg farkı 4'e yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta Endemann, ceza sahası içindeki Popp'a yüksek bir orta gönderdi. İyi yükselen bu futbolcu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 4-0.

        90+6. dakikada sol kanatta topla buluşan Popp, ön direğe hareketlenen Lattwein'a ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda uzak köşeye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-0.

        Müsabaka Wolfsburg'un 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Alman ekibi grupta puanını 6'ya yükseltirken, Galatasaray'ın henüz puanı bulunmuyor.

        Stat: Wolfsburg

        Hakemler: Ivana Projkovska (Kuzey Makedonya), Svitlana Grushko (Ukrayna), Stasa Spur (Slovenya)

        Wolfsburg: Frohms, Wilms, Hendrich, Hegering (Dk. 62 Wedemeyer), Linder, Huth (Dk. 62 Endemann), Kielland (Dk. 62 Lattwein), Minge, Blomqvist (Dk. 69 Brand), Beerensteyn (Dk. 80 Kalma), Popp

        Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Yaman, Eda Karataş, Sare Öztürk, Jackmon, Arzu Akkurt (Dk. 81 İsmigül Yalçıner), Bakarandze, Emine Esen, Arzu Karabulut, Diallo (Dk. 46 Berna Yeniçeri), Usme (Dk. 76 İrem Eren), Staskova

        Goller: Dk. 3, Dk. 15 ve Dk. 88 Popp, Dk. 31 Minge, Dk. 90+6 Lattwein (Wolfsburg)

        Sarı kart: Dk. 74 Bakarandze (Galatasaray Petrol Ofisi)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 ölü
        İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 ölü
        ABD'de çarpıcı araştırma
        ABD'de çarpıcı araştırma
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Beni taciz etti"
        "Beni taciz etti"
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Forvetsiz değil hedef santrforsuz
        Forvetsiz değil hedef santrforsuz
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Transfer için gözler Friedel'da!
        Transfer için gözler Friedel'da!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Habertürk Anasayfa