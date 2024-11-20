MAÇ SONUCU: Wolfsburg: 5 - Galatasaray Petrol Ofisi: 0

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Almanya'nın Wolfsburg ekibine deplasmanda 5-0 mağlup oldu.

3. dakikada Wolfsburg öne geçti. Popp'un pasında ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Linder'in şutunda savunmadan seken top Popp'un önünde kaldı. Bu futbolcu, bekletmeden vuruşunda takımını öne geçirdi: 1-0.

REKLAM advertisement1

15. dakikada Wolfsburg farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kazanılan korner atışında Wilms, uzak direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Popp, kafa vuruşuyla hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti: 2-0.

31. dakikada Alman ekibi bir gol daha buldu. Wilms'in pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Kielland, penaltı noktası üzerindeki Popp'a ortaladı. Bu futbolcu, müsait pozisyondaki Minge'yi gördü. Minge, ceza yayı üzerinden düzgün ve sert bir şutla farkı 3'e çıkardı: 3-0.

85. dakikada Wolfsburg etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Endemann, penaltı noktasına hareketlenen Popp'a pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Gamze gole izin vermedi. 88 dakikada Wolfsburg farkı 4'e yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta Endemann, ceza sahası içindeki Popp'a yüksek bir orta gönderdi. İyi yükselen bu futbolcu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 4-0. 90+6. dakikada sol kanatta topla buluşan Popp, ön direğe hareketlenen Lattwein'a ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda uzak köşeye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-0. Müsabaka Wolfsburg'un 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Alman ekibi grupta puanını 6'ya yükseltirken, Galatasaray'ın henüz puanı bulunmuyor. Stat: Wolfsburg Hakemler: Ivana Projkovska (Kuzey Makedonya), Svitlana Grushko (Ukrayna), Stasa Spur (Slovenya) Wolfsburg: Frohms, Wilms, Hendrich, Hegering (Dk. 62 Wedemeyer), Linder, Huth (Dk. 62 Endemann), Kielland (Dk. 62 Lattwein), Minge, Blomqvist (Dk. 69 Brand), Beerensteyn (Dk. 80 Kalma), Popp Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Yaman, Eda Karataş, Sare Öztürk, Jackmon, Arzu Akkurt (Dk. 81 İsmigül Yalçıner), Bakarandze, Emine Esen, Arzu Karabulut, Diallo (Dk. 46 Berna Yeniçeri), Usme (Dk. 76 İrem Eren), Staskova Goller: Dk. 3, Dk. 15 ve Dk. 88 Popp, Dk. 31 Minge, Dk. 90+6 Lattwein (Wolfsburg) Sarı kart: Dk. 74 Bakarandze (Galatasaray Petrol Ofisi)