MAÇ SONUCU: Trabzonspor: 4 - Alanyaspor: 3

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Trabzonspor, 7. dakikada Oleksandr Zubkov ile öne geçti. Bordo-mavililerde Danylo Sikan, 17. dakikada durumu 2-0 yaptı. Alanyaspor, 27. dakikada Sergio Cordova'nın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Trabzonspor'da ikinci golü atan Sikan, 38'de bir kez daha sahneye çıktı ve durum Trabzonspor lehine 3-1'e geldi.

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Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u 4-3 mağlup etti.

UKRAYNALILAR YILDIZLAŞTI REKLAM Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcuları Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan, mücadelede yıldızlaşan isimler oldu. Sikan, karşılaşmada 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Zubkov ise mücadeleyi 1 gol, 2 asistle tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) 7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Banza'nın pasında ceza alanı sağ tarafında Zubkov'un şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçen top yan direkten döndü. Dönen topla tekrar buluşan bu futbolcu, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0. 17. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Malheiro'nun sağ taraftan yerden pasında ceza alanı içinde Sikan'ın aktarmak istediği top, savunmadan döndü. Dönen topu Sikan, yerden bir vuruşla kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan filelerle buluşturdu: 2-0. 27. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Kaleci Uğurcan'ın yerden hatalı pasında topla buluşarak ceza alanına giren Cordova, rakibinden sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1. REKLAM 31. dakikada Mendy'nin pasında ceza alanı sol çaprazından Visca'nın şutunda, top az farkla yandan auta gitti. 32. dakikada Visca'nın pasında ceza sahasında Banza'nın şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kontrol etti. 38. dakikada Trabzonspor farkı yeniden 2'ye yükseltti. Sağ taraftan ceza alanı son çizgisine inen Zubkov'un çıkardığı topu ceza alanı içinde Sikan, yerden düzgün bir vuruşla kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından filelere gönderdi: 3-1. 44. dakikada Balkovec'in sol taraftan yaptığı ortada ceza alanında arka direkte Visca, topa eliyle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada konuk takımda Hadergjonaj, kullandığı penaltıda topu ve kaleci Uğurcan Çakır'ı ayrı köşelere göndererek farkı tekrar 1'e indirdi: 3-2. 45+4. dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Sikan, kafayla arka direkteki Banza'ya gönderdi. Bu futbolcu da kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 4-2. Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. 49. dakikada ceza alanı dışından Zubkov'un şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın omzuna çarpan top kornere gitti. 52. dakikada Hadergjonaj'ın sağ taraftan yerden pasında, yakın mesafeden Sporar, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 4-3. 88. dakikada ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılan Zubkov'un şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, sağ tarafına gelen meşin yuvarlağı yatarak çeldi. Dönen topu Arif Boşluk tamamlamak istedi ancak Ertuğrul bir kez daha tehlikeyi önledi. 90+2. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında, savunmada Malheiro'nun kafa ile uzaklaştırmak istediği top penaltı noktasının gerisindeki Makouta'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun uygun durumda etkisiz vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu yatarak kontrol etti. Trabzonspor, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.