MAÇ SONUCU: Trabzonspor: 2 - Kasımpaşa: 2

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

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Bodro-mavililerde golleri; 79. dakika penaltıdan Simon Banza, 81. dakikada Anthony Nwakaeme attı.

Lacivert beyazlıların gollerini ise 38. dakikada penaltıyı gole çeviren Cafu ardından 90+1. dakikada Nuno Da Costa skoru belirleyen attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor ve Kasımpaşa, ligdeki puanını 16'ya yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise derbide Galatasaray'a misafir olacak.

KASIMPAŞA'YA VAR ENGELİ!

Kasımpaşa'nın Ben Ouanes ile bulduğu 3. golü VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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TARTIŞILAN PENALTI KARARI!

Kasımpaşa ceza sahasında Kevin Rodrigues ile Enis Destan'ın yaşadığı pozisyon sonrası Trabzonspor, VAR incelemesinin ardından 76. dakikada penaltı kazandı.

Hakemin kararı, Kasımpaşalı futbolcular ve sosyal medyadaki futbolseverler tarafından tartışma konusu oldu.

VAR'DAN GELEN UYARI İLE PENALTI Karşılaşmanın 38. dakikasında kaleci Uğurcan Çakır'a atılan geri pası iyi takip eden Nuno Da Costa, araya girdi ve Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, önce serbest vuruş kararı verdi. Hakem Küçük, daha sonra VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'dan gelen uyarıyla penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Cafu, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 4 DEĞİŞİKLİK Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, ligde geçen hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Bordo-mavili takımda geçen hafta ilk 11'de forma giyen Hüseyin Türkmen'in yerine Serdar Saatçi, Umut Güneş'in yerine Lundstram, Cihan Çanak'ın yerine Edin Visca ve Arif Boşluk'un yerine Eren Elmalı, görev yaptı.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen, kadroda yer almadı. REKLAM En son ligin 11. haftasındaki Fenerbahçe maçında forma giyen Anthony Nwakaeme, 3 hafta aradan sonra kadroya girerek yedek kulübesinde oturdu.

TRİBÜNLERDE BÜYÜK BOŞLUK Karşılaşmaya taraftarlar fazla ilgi göstermezken Papara Park tribününde büyük boşluklar olduğu gözlendi. Konuk takım Kasımpaşa'ya ayrılan tribünde ise "bir" taraftarın olması dikkati çekti. 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle engelli öğrenciler, işaret diliyle İstiklal Marşı'na eşlik etti.

MAÇTAN DAKİKALAR Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde tamamladı. 19. dakikada Rodrigues'in soldan ortasında ceza alanı içinde Fall'ın kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta çıktı. REKLAM 22. dakikada Banza'nın ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, top kale direğinin üstünden auta gitti. 29. dakikada Fall'ın pasında ceza alanı içinde Aytaç Kara'nın vuruşunda, top az farkla kale direğinin üstünden oyun alanını terk etti. 32. dakikada ceza alanı sağ tarafında Rodrigues'den sıyrılan Visca'nın sert şutunda kaleci Gianniotis'i geçen top üst direkten oyun alanına geri döndü. 35. dakikada Cham'ın pasında, ceza alanının dışından Draguş'un şutunda kaleci Gianniotis, tehlikeyi önledi. 37. dakikada ceza alanı sağ tarafında kalesini terk eden Uğurcan Çakır, çizgiye yakın yerde kayarak Da Costa'yı düşürdü. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, pozisyonu önce dışarda değerlendirdi ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasının ardından penaltı kararını verdi. 38. dakikada Cafu'nun kullandığı penaltı atışında Uğurcan Çakır'ın sağındaki direğe çarpan top, filelerle buluştu: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı. 50. dakikada Da Costa'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu uzaklaştırdı. 58. dakikada Cham'ın ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere çıktı. 66. dakika Eren Elmalı'nın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Enis Destan'ın diziyle vuruşunda kaleci Gianniotis, topu kontrol etti. 67. dakikada Malheiro'nun sağdan ortasında, ceza alanı içinde Enis Destan'ın kafa vuruşunda, kaleci Gianniotis, yatarak topa sahip oldu. 72. dakikada Kasımpaşa kalecisi Gianniotis, önmeli bir gol tehlikesini önledi. Sol taraftan Visca'nın pasında altı pas içinde Banza'nın vuruşunda Gianniotis, yatarak topu çelmeyi başardı. 77. dakikada topsuz alanda Rodrigues, Enis Destan'ı eliyle sert şekilde itti. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterirken Rodrigues'e de sarı kart gösterdi. 78. dakikada Banza, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Gianniotis'in ters köşesinden filelere yollayarak eşitliği sağladı: 1-1. 81. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Malheiro'nun sağdan ortasında, yakın mesafeden Nwakaeme kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1. 90+1. dakikada konuk takım eşitliği sağladı. Ceza alanı sol tarafında Brekolo'nun yerden pasında altı pas çizgisinin gerisinde Da Costa, dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2. 90+3. dakikada konuk takımda Ben Ouanes'in yakın mesafeden filelere gönderdiği top, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. 90+8. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, yakın mesafede Banza, uygun durumda kötü vuruşunda top, kale direğinin yanından auta gitti. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.