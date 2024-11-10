MAÇ SONUCU: Slovakya: 50 - Türkiye: 65

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 4. maçında konuk olduğu Slovakya'yı 65-50 mağlup etti.

Bu sonuçla 4'te 4 yapan ay-yıldızlı ekip, Romanya'nın İzlanda'ya 77-73 mağlup olmasıyla grup birinciliğini garantileyerek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Maçın başında rakibinin boş hücumlarını ve top kayıplarını iyi değerlendiren milli takım, 5. dakikada Sinem Ataş'ın pota altından bulduğu basketle skoru 10-0'a getirdi. Periyodun devamında McCowan ile pota altında etkili olan milliler, ilk çeyreği 19-9 önde tamamladı.

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Ay-yıldızlılar, ikinci periyoda Alperi Onar'ın orta mesafeden basketiyle başladı. Savunmadaki başarılı performansıyla aradaki farkın azalmasına izin vermeyen milli takım, McCowan ile pota altında etkili olduktan sonra Tilbe Şenyürek'in 18. dakikada attığı üç sayılık basketle aradaki farkı 19 sayıya çıkardı: 13-32. Slovakya, periyodun devamında Türkiye'ye basket izni vermedi ve milli takım soyunma odasına 32-18 üstün gitti.