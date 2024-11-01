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        Haberler Spor Futbol İtalya MAÇ SONUCU: Roma: 1 - Torino: 0 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Roma: 1 - Torino: 0

        İtalya Serie A'nın 10. hafta maçında Roma, sahasında konuk ettiği Torino'yu 1-0 yendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 00:54 Güncelleme: 01.11.2024 - 00:54
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        Dybala tarihe geçti, Roma kazandı!
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        İtalya Serie A'nın 10. haftasında Ivan Juric'in ekibi Roma, evinde Paolo Vanoli'nin yönetimindeki Torino'yu 1-0 mağlup etti.

        DYBALA TARİHE GEÇTİ

        Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Roma'nın golünü 20. dakikada Paulo Dybala kaydetti.

        Paulo Dybala, bu gol ile birlikte Serie A kariyerindeki 125. golün attı ve lig tarihinin en golcü üçüncü Arjantinli oyuncusu oldu.

        Hernan Crespo 153, Gabriel Batistu ise 183 gol ile Paulo Dybala'nın önünde bulunuyor. Gonzalo Higuain ise 125 gol ile Paulo Dybala ile aynı sırayı paylaşıyor.

        ZEKİ ÇELİK 90 DAKİKA OYNADI

        Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.İnternetten canlı futbol izleyin

        Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aradan sonra galip gelen Roma puanını 13'e yükseltirken, Torino 14 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki maç haftasında Roma deplasmanda Hellas Verona ile karşılaşırken, Torino evinde Fiorentina ile karşılaşacak.

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