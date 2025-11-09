MAÇ SONUCU: Manisa Basket: 82 - Trabzonspor: 93
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Glint Manisa Basket'i 93-82 mağlup etti.
Salon: Muradiye
Hakemler: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Polat Parlak
Glint Manisa Basket: Smith 13, Yiğit Onan 17, Mintz 23, Zemaitis 5, Mobley 16, Johnson 8, Altan Çamoğlu, Batu Eryurtlu, Buğra Çal
Trabzonspor: Reed 13, Berk Demir 8, Yeboah 14, Taylor 17, Delgado 14, Grant 2, Tinkle 10, Hamm 10, İsmail Cem Ulusoy, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 3
1. Periyot: 26-26
Devre: 48-56
3. Periyot: 64-74
Beş faulle çıkan: 36.47 Hamm (Trabzonspor)