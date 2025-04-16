MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Opet: 77 - ÇBK Mersin: 70
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği ÇBK Mersin'i 77-70 yendi ve seride 1-0 öne geçti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, sahasında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 77-70 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, seride 1-0 öne geçti.
Karşılaşmaya etkili başlayan ÇİMSA ÇBK Mersin, ilk 3 dakikada 4-0 üstünlük yakaladı. Çabuk toparlanan Fenerbahçe Opet, 5. dakikada skoru lehine çevirdi: 9-7. Kalan bölümde ÇBK Mersin'in özellikle dış atışlardan bulduğu basketlere kenardan gelen oyuncuların skor katkısıyla yanıt veren sarı-lacivertli takım, ilk periyodu 21-20 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Fenerbahçe, Meesseman'ın skorer oyunuyla 14. dakikada 8 sayılık fark elde etti: 32-24. ÇBK Mersin, Pelin Derya Bilgiç'in dış atışıyla 17. dakikada farkı 1'e indirdi: 34-33. Periyodun son dakikalarında Sabally ile pota altını etkili kullanarak farkı yeniden açan sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 46-37 üstün gitti.
Üçüncü periyodun ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlandı. Karşılıklı basketlere sahne olan çeyreğin kalan bölümünde farkın 8 sayının altına inmesine izin vermeyen Fenerbahçe Opet, son periyoda 60-52 önde girdi.
ÇİMSA ÇBK Mersin, dördüncü çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 35. dakikada farkı 1'e kadar indirmeyi başardı: 64-63. Ancak konuk ekibin basit hatalarını kritik basketlerle cezalandıran Fenerbahçe, karşılaşmayı 77-70 kazandı.
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinin ikinci müsabakası, 18 Nisan Cuma günü Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.
MIGUEL MENDEZ İLE İLK MAÇINI KAZANDI
Fenerbahçe Opet, İspanyol başantrenör Miguel Mendez yönetiminde çıktığı ilk müsabakadan galibiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerin FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunu 3. tamamlamasının ardından başantrenör Valerie Garnier ile yollar ayrılmıştı. Garnier'in yerine İspanya Kadın Milli Takımı'nı da çalıştıran Mendez göreve getirilmişti.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Yarkın Keskin
Fenerbahçe Opet: Williams 6, McBride 7, Sevgi Uzun, Sabally 16, Meesseman 30, Alperi Onar 6, Olcay Çakır Turgut 5, Tilbe Şenyürek 7
ÇİMSA ÇBK Mersin: Anderson, Pelin Derya Bilgiç 13, Carleton 10, Howard 16, McCovan 15, Johannes 12, Sinem Ataş 4
1. Periyot: 21-20
Devre: 46-37
3. Periyot: 60-52