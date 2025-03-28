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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko: 82 - Baskonia: 77 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko: 82 - Baskonia: 77

        THY EuroLeague'in 32. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İspanyol ekibi Baskonia'yı 82-77 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından turnuvada liderlik koltuğuna oturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 23:07 Güncelleme: 28.03.2025 - 23:07
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        Fenerbahçe Beko EuroLeague'de zirveye oturdu!
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        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Baskonia'yı 82-77 mağlup ederek normal sezonun bitimine 2 maç kala liderliğe yükseldi.

        İspanyol ekibi karşlaşmaya 4-0'lık seriyle başlarken ilk 4 dakikalık bölüm, Baskonia'nın 9-4'lük üstünğlüyle tamamlandı. Oyuncu değişikliklerinin ardından 13-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 17-9 öne geçti.

        Baskısını ikinci periyotta da sürdüren sarı-lacivertliler, bu çeyreğin ilk 3 dakikalık bölümünde farkı çift hanelere çıkardı: 28-17. Pierre, Hall ve Hayes-Davis ile rakip potada isabet sağlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına da 46-32'lük üstünlükle girdi.

        Maçın ikinci yarısına Colson'un basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, bu çeyrekte ilk 4 dakikalık bölümde farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 59-41. Baskonia, Sedekerskis ve Rogkavopoulos'un sayıları sonucunda 8-0'lık seriyle farkı 10 sayıya indirirken sarı-lacivertliler molaya gitti: 59-49. Molanın ardından Sertaç Şanlı'nın 3 sayılık basketiyle farkı 13 sayıya yükselten Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 72-59 önde girdi.

        Müsabakanın son çeyreğine hızlı başlayan taraf Baskonia oldu. İspanyol ekibi 10-2'lik seri yaparak bitime 7 dakika kala farkı da 5 sayıya indirdi: 74-69. Baskonia'nın basketinin ardından iki takım da hücumlardan boş döndü. Maçın bitimine 3 dakika 29 saniye kala Hayes-Davis'in serbest atıştan bulduğu basketlerle skor 76-69 oldu. Son bölümde Baskonia'nın farkı kapatmasına engel olan Fenerbahçe Beko, parkeden 82-77 galibiyetle ayrılmayı başardı.

        İç sahada üst üste 8. maçını kazanan Fenerbahçe Beko, ligdeki 22. galibiyetini elde ederken Olympiakos'un mağlup olduğu haftada liderlik koltuğuna oturdu.

        Sarı-lacivertliler kalan 2 maçında Barcelona ile iç sahada, Bayern Münih ile de deplasmanda karşılaşacak.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Uros Nikolic (Sırbistan), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

        Fenerbahçe Beko: McCollum, Sertaç Şanlı 3, Hayes-Davis 17, Guduric 10, Colson 5, Metecan Birsen 4, Baldwin 11, Melli 7, Tarık Biberovic, Hall 10, Pierre 7, Zagars 8

        Baskonia: Sedekerskis 8, Forrest 10, Rogkavopoulos 16, Moneke 12, Samanic 6, Howard 3, Raieste, Luwawu-Cabarrot 6, Jaramaz 2, Diop 8, Hall 6

        1. periyot: 19-13

        Devre: 46-32

        3. periyot: 72-59

        5 faulle çıkan: Dk. 38.15 Hayes-Davis (Fenerbahçe Beko)

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