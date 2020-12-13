Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Osman Çelik, Mina (Dk. 51 Hasan Hatipoğlu),Gökhan Kardeş (Dk. 46 Ömer Şişmanoğlu),Murat Uçar, Obertan, İbrahim Akdağ, Kaan Kanak, Emrah Başsan (Dk. 63 Hamroun),Novikovas (Dk. 85 Sissoko),Ricardo Gomes (Dk. 64 Sadiku)
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Piris da Motta, Halil İbrahim Pehlivan, Furman (Dk. 62 Murat Yıldırım),Berat Özdemir, Ayite (Dk. 90+1 Gökhan Altıparmak),Soner Dikmen, Sio (Dk. 62 Sefa Yılmaz),Stancu (Dk. 90+4 İlker Karakaş)
Gol: Dk. 82 Sefa Yılmaz ( Gençlerbirliği)
Sarı kart: Dk. 66 Hasan Hatipoğlu, Dk. 70 Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Dk. 68 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği)
ÖNEMLİ DAKİKALAR
7. dakikada sol kanattan içeri sokulan Ricardo Gomes çaprazdan şutunda top auta gitti.
9. dakikada ev sahibi ekip kendi sahasından çıkarken kaptırdığı top sonrası Gençlerbirliği'nden Ayite kaleyi karşısına alarak sert şutunda kaleci Farnolle köşeden topu kornere çeldi.
15. dakikada Emrah Başsan'ın uzun gönderdiği topu kontrol eden Ricardo Gomes, pasını soldaki Novikovas'a gönderdi. Novikovas'ın kontolü sonrası çektiği şutta top üstten auta gitti.
17. dakikada Emrah Başsan'ın ortaladığı top savunmanın kafasından sekerek ceza alanı sol çaprazından Novikovas'ın önüne geldi ve bu futbolcu çektiği sert şutta top kaleci Nordfeldt'de kaldı.
23. dakikada sol köşe gönderinin hemen önünden Murat Uçarı'ın ortasına Ricardı Gomes kafa vurdu ve topu kale direğinin üzerinden az farkla auta gönderdi.
35. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir bir pozisyon sonrası hakem Alper Ulusoy'a yaptığı itirazlar sonucu sarı kart gördü.
36. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşunda arka direğe açılan topu Berat Özdemir yerden vuruşla kaleye gönderdi ancak Farnolle direk dibinden topu kornere çeldi.
61. dakikada Farnolle'nin uzaklaştırmak istediği top kısa düşünce araya giren Soner Dikmen'in vuruşunda, top Farnolle'de kaldı.
72. dakikada savunmadan gönderilen uzun topu kontrol eden Sadiku, dar açıya rağmen çok sert vurdu. Kaleci Nordfeldt, topu çıkararak, gole izin vermedi.
80. dakikada Kaan Kanak'ın sağ çaprazda kullandığı serbest vuruşta kaleci Nordfeldt, yumruklarıyla topu köşeden çıkardı.
82. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Murat Yıldırım'ın içeri doldurduğu topa Stancu vurdu. Kaleci Farnolle'den seken topu Sefa Yılmaz tamamlayarak ağlara gönderdi: 0-1.
90. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Sadiku savunmadan dönen topu ceza alanı sağ çaprazında Sissoko'ya gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda, üst direğe çarpan top ağlara gitti. Yapılan itiraz sonucu incelenen pozisyonda Sadiku'nun topa elle müdahale ettiği belirlendi ve gol geçirsiz sayıldı.
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