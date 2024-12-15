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        Haberler Spor Basketbol TKBL MAÇ SONUCU: Bodrum Basketbol: 53 - ÇBK Mersin: 101 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Bodrum Basketbol: 53 - ÇBK Mersin: 101

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında ÇBK Mersin, konuk olduğu Bodrum Basketbol'u 101-53 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 17:22 Güncelleme: 15.12.2024 - 17:22
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        ÇBK Mersin, Bodrum'da farklı kazandı!
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Bodrum Basketbol'u 101-53 yendi.

        Salon: Bodrum Spor

        Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş, Enes Duran

        Bodrum Basketbol: Aslı Çil 7, Fatma Nur Şimşek 3, Başak Gemalmaz, Gizem Tüzün 7, Yağmur Kübra Taşar 25, Melis Gülcan 9, Cansu Çolakoğlu, Alya Üzümcü 2

        ÇBK Mersin: Asena Yalçın 5, Araujo 15, Derin Yaya 7, Sinem Ataş 18, Rupert 9, Feride Şevval Akalan 14, Fauthoux 11, Ayşenaz Harma 10, Pelin Derya Bilgiç 12

        1. Periyot: 15-27

        Devre: 28-48

        3. Periyot: 39-74

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