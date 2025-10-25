MAÇ SONUCU: Beşiktaş GAİN: 88 - Bursaspor Basketbol: 70
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında Bursaspor Basketbol'u 88-70 mağlup etti.
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 88-70 yendi.
Salon: Beşiktaş GAİN
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız
Beşiktaş GAİN: Mathews 10, Dotson 21, Yiğit Arslan 7, Morgan 8, Vittorio Brown 13, Kamagate 15, Lemar 1, Canberk Kuş 6, Emir Adıgüzel, Anthony Brown 7, Yiğit Çoban, Ahmet Ata Özbek
Bursaspor Basketbol: Childress 14, Parsons 16, Berk Can Akın 4, Konontsuk 6, Nnoko 7, Bora Satır, Delaurier 7, Crawford 9, Yesukan Onar 2, King 5
1. Periyot: 22-18
Devre: 44-34
3. Periyot: 66-47
5 Faulle çıkan: 37.58 Berk Can Akın (Bursaspor Basketbol)