MAÇ SONUCU: Beşiktaş BOA: 73 - Fenerbahçe Opet: 77

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında, Fenerbahçe Opet deplasmanda Beşiktaş BOA'yı 77-73 mağlup etti. Seride durumu 2-0'a getiren sarı-lacivertliler finale yükseldi.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka karşılıklı sayılarla başladı. Siyah-beyazlı ekip orta mesafeli şutlarla etkili olurken ilk 5 dakika Beşiktaş BOA'nın 9-6 üstünlüğüyle geçildi.

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Çeyreğin son bölümünde oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Opet, 8-0'lık seriyle periyodu 21-14 önde tamamladı.

İkinci periyotta hücumda daha etkili bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş BOA, savunmada da rakibine üstünlük kurmayı başardı. Siyah-beyazlılar 10-2'lik seriyle çeyreğin bitimine 4 dakika kala 28-25 öne geçti. Badiane'nin pota altında, Kayla McBride'ın da dış atışlarda isabet bulmasıyla yeniden öne geçen Fenerbahçe Opet, soyunma odasına da 36-35 önde gitti.

İkinci yarıda Beşiktaş BOA dış atışlarda etkili olurken, savunma ribauntlarında da üstün olan taraftı. Siyah-beyazlılar üçüncü çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümünde 11-4'lük üstünlük elde ederek skoru 46-40'a getirdi. Molanın ardından Fenerbahçe Opet, pota altından Badiane ve Charles ile isabet sağlayarak farkı 2'ye indirdi: 46-44. Müsabakanın üçüncü çeyreği, Fenerbahçe Opet'in 57-55 üstünlüğüyle tamamlandı. Son çeyrekte Fenerbahçe Opet oyuna ağırlığını koyan taraf oldu. Pota altında etkili olan sarı-lacivertliler, Olcay Çakır Turgut, Kayla McBride ve Badiane'nin isabetli atışlarıyla müsabakayı 77-73 kazandı. Bu sonuçla seride durumu 2-0'a getiren Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finaline yükseldi. Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi Hakemler: Yener Yılmaz, Aydın Karaçam, Ahmet Kemal Digilli Beşiktaş BOA: Lazic 15, Hatice Pelin Gülçiçek 8, Özge Özışık 11, Fagbenle 16, Krajisnik 19, Gizem Başaran Turan 4 Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun, McBride 22, Allemand 5, Badiane 12, Charles 21, Olcay Çakır Turgut 8, Alperi Onar 7, Tilbe Şenyürek 2 1. Periyot: 14-21 Devre: 35-36 3. Periyot: 55-57