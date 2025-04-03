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        Haberler Spor Basketbol TKBL MAÇ SONUCU: Beşiktaş BOA: 73 - Fenerbahçe Opet: 77 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Beşiktaş BOA: 73 - Fenerbahçe Opet: 77

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında, Fenerbahçe Opet konuk olduğu Beşiktaş BOA'yı 77-73 yendi ve seride durumu 2-0'a getirdi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler final biletini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 17:52 Güncelleme: 03.04.2025 - 17:52
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        Fenerbahçe derbide kazandı, finale çıktı!
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında, Fenerbahçe Opet deplasmanda Beşiktaş BOA'yı 77-73 mağlup etti. Seride durumu 2-0'a getiren sarı-lacivertliler finale yükseldi.

        BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka karşılıklı sayılarla başladı. Siyah-beyazlı ekip orta mesafeli şutlarla etkili olurken ilk 5 dakika Beşiktaş BOA'nın 9-6 üstünlüğüyle geçildi.

        Çeyreğin son bölümünde oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Opet, 8-0'lık seriyle periyodu 21-14 önde tamamladı.

        İkinci periyotta hücumda daha etkili bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş BOA, savunmada da rakibine üstünlük kurmayı başardı. Siyah-beyazlılar 10-2'lik seriyle çeyreğin bitimine 4 dakika kala 28-25 öne geçti. Badiane'nin pota altında, Kayla McBride'ın da dış atışlarda isabet bulmasıyla yeniden öne geçen Fenerbahçe Opet, soyunma odasına da 36-35 önde gitti.

        İkinci yarıda Beşiktaş BOA dış atışlarda etkili olurken, savunma ribauntlarında da üstün olan taraftı. Siyah-beyazlılar üçüncü çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümünde 11-4'lük üstünlük elde ederek skoru 46-40'a getirdi. Molanın ardından Fenerbahçe Opet, pota altından Badiane ve Charles ile isabet sağlayarak farkı 2'ye indirdi: 46-44. Müsabakanın üçüncü çeyreği, Fenerbahçe Opet'in 57-55 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Son çeyrekte Fenerbahçe Opet oyuna ağırlığını koyan taraf oldu. Pota altında etkili olan sarı-lacivertliler, Olcay Çakır Turgut, Kayla McBride ve Badiane'nin isabetli atışlarıyla müsabakayı 77-73 kazandı.

        Bu sonuçla seride durumu 2-0'a getiren Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finaline yükseldi.

        Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

        Hakemler: Yener Yılmaz, Aydın Karaçam, Ahmet Kemal Digilli

        Beşiktaş BOA: Lazic 15, Hatice Pelin Gülçiçek 8, Özge Özışık 11, Fagbenle 16, Krajisnik 19, Gizem Başaran Turan 4

        Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun, McBride 22, Allemand 5, Badiane 12, Charles 21, Olcay Çakır Turgut 8, Alperi Onar 7, Tilbe Şenyürek 2

        1. Periyot: 14-21

        Devre: 35-36

        3. Periyot: 55-57

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