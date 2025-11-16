Habertürk
        MAÇ SONUCU: Azerbaycan: 1 - Fransa: 3 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Azerbaycan: 1 - Fransa: 3

        Fransa, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda konuk olduğu Azerbaycan'ı 3-1 mağlup etti. Fransa grubunu 16 puanla lider bitirerek Dünya Kupası'na doğrudan katılmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2025 - 23:07 Güncelleme: 16.11.2025 - 23:07
        Fransa grubunu lider tamamladı!
        FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu maçında Azerbaycan sahasında Fransa'yı ağırladı.

        Tevfik Behramov Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.

        Fransa'ya galibiyeti getiren golleri Jean-Philippe Mateta, Maghnes Akliouche ve Şahruddin Muhammedaliyev (KK) kaydetti. Azerbaycan'ın tek golünü Renat Dadaşov attı.

        Bu sonuçla birlikte Fransa 16 puanla grubu lider tamamladı ve 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılmaya hak kazandı. Azerbaycan ise 1 puanla elendi.

