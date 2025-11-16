MAÇ SONUCU: Azerbaycan: 1 - Fransa: 3
Fransa, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda konuk olduğu Azerbaycan'ı 3-1 mağlup etti. Fransa grubunu 16 puanla lider bitirerek Dünya Kupası'na doğrudan katılmaya hak kazandı.
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu maçında Azerbaycan sahasında Fransa'yı ağırladı.
Tevfik Behramov Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri Jean-Philippe Mateta, Maghnes Akliouche ve Şahruddin Muhammedaliyev (KK) kaydetti. Azerbaycan'ın tek golünü Renat Dadaşov attı.
Bu sonuçla birlikte Fransa 16 puanla grubu lider tamamladı ve 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılmaya hak kazandı. Azerbaycan ise 1 puanla elendi.