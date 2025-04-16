MAÇ SONUCU: Arkas Spor: 1 - Ziraat Bankkart: 3
Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Ziraat Bankkart, konuk olduğu Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti ve seriyi 2-0 kazanarak finale yükseldi.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.
Ziraat Bankkart, serinin ikinci maçını da kanarak finale yükseldi.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Necmi Avcı
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Zenger, Ulaş Onur Topbaşlı, Aleksey Atilla Öztire)
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, (Berkay Bayraktar, Zeka Çağatay Kır, Hilmi Şahin, Faik Samet Güneş)
Setler: 10-25, 21-25, 29-27, 19-25
Süre: 116 dakika