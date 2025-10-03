MAÇ SONUCU: Antalyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 5
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, konuk olduğu Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya'da oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 5-2 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 4 ile 48. dakikalarda Jesuran Rak-Sakyi, 9. dakikada Vaclav Jurecka, 85. dakikada Altin Zeqiri ve 90+1. dakikada Valentin Mihaila kaydetti.
Ev sahibi ekibin golleri 13. dakikada Soner Dikmen ve 89. dakikada Tomas Cvancara'dan geldi.
ANTALYASPOR 10 KİŞİ KALDI
Antalyaspor'da Sander Van de Streek 58. dakikada gördüğü sarı kartlarla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Çaykur Rizespor 8 puana yükseldi. Hesap.com Antalyaspor 10 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Antalyaspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor evinde Trabzonspor'u konuk edecek.