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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague MAÇ SONUCU: Anadolu Efes: 93 - Panathinaikos: 67 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Anadolu Efes: 93 - Panathinaikos: 67

        THY EuroLeague'in 15. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, evinde Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos'u 93-67 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 22:33 Güncelleme: 13.12.2024 - 22:56
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        Anadolu Efes, Ergin Ataman'ı üzdü!
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        THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 93-67 yendi.

        Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakada taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes; Poirier ve Nwora'nın sayılarıyla ilk 4 dakikalık bölümde 10-2'lik seri yakaladı. Konuk takım pota altında Hernangomez ve Cedi Osman ile etkili olurken, Anadolu Efes ilk periyodu 20-15 üstün geçti.

        İkinci çeyreğe Sloukas, Brown ve Ömer Faruk Yurtseven'in basketleriyle 7-0'lık seriyle başlayan Panathinaikos AKTOR, 22-20 öne geçti. Oturu'nun pota altında etkili mücadelesiyle oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, soyunda odasına da 45-34 önde gitti.

        Etkili performansını maçın ikinci yarısına taşıyan Anadolu Efes, hem hücum hem de savunmada zorlanan rakibi karşısında farkı daha da açarak son çeyreğe 68-46 önde girdi.

        Son periyotta da üstün oyununu sürdüren Anadolu Efes, bir ara farkı 29 sayıya kadar çıkardığı müsabakadan 93-67 galip ayrıldı.

        Anadolu Efes ligde 8. galibiyetini elde ederken, Panathinaikos AKTOR ise 7. kez mağlup oldu.

        THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 93-67 yendi.

        Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakada taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes; Poirier ve Nwora'nın sayılarıyla ilk 4 dakikalık bölümde 10-2'lik seri yakaladı. Konuk takım pota altında Hernangomez ve Cedi Osman ile etkili olurken, Anadolu Efes ilk periyodu 20-15 üstün geçti.

        İkinci çeyreğe Sloukas, Brown ve Ömer Faruk Yurtseven'in basketleriyle 7-0'lık seriyle başlayan Panathinaikos AKTOR, 22-20 öne geçti. Oturu'nun pota altında etkili mücadelesiyle oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, soyunda odasına da 45-34 önde gitti.

        Etkili performansını maçın ikinci yarısına taşıyan Anadolu Efes, hem hücum hem de savunmada zorlanan rakibi karşısında farkı daha da açarak son çeyreğe 68-46 önde girdi.

        Son periyotta da üstün oyununu sürdüren Anadolu Efes, bir ara farkı 29 sayıya kadar çıkardığı müsabakadan 93-67 galip ayrıldı.

        Anadolu Efes ligde 8. galibiyetini elde ederken, Panathinaikos AKTOR ise 7. kez mağlup oldu.

        THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 93-67 yendi.

        Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakada taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes; Poirier ve Nwora'nın sayılarıyla ilk 4 dakikalık bölümde 10-2'lik seri yakaladı. Konuk takım pota altında Hernangomez ve Cedi Osman ile etkili olurken, Anadolu Efes ilk periyodu 20-15 üstün geçti.

        İkinci çeyreğe Sloukas, Brown ve Ömer Faruk Yurtseven'in basketleriyle 7-0'lık seriyle başlayan Panathinaikos AKTOR, 22-20 öne geçti. Oturu'nun pota altında etkili mücadelesiyle oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, soyunda odasına da 45-34 önde gitti.

        Etkili performansını maçın ikinci yarısına taşıyan Anadolu Efes, hem hücum hem de savunmada zorlanan rakibi karşısında farkı daha da açarak son çeyreğe 68-46 önde girdi.

        Son periyotta da üstün oyununu sürdüren Anadolu Efes, bir ara farkı 29 sayıya kadar çıkardığı müsabakadan 93-67 galip ayrıldı.

        Anadolu Efes ligde 8. galibiyetini elde ederken, Panathinaikos AKTOR ise 7. kez mağlup oldu.

        Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan), Robert Cyklicky (Çekya)

        Anadolu Efes: Nwora 15, Bryant 5, Thompson 7, Poirier 8, Ercan Osmani 9, Larkin 6, Beaubois 16, Smits 6, Oturu 15, Johnson 4, Hollatz 2, Willis

        Panathinaikos AKTOR: Sloukas 15, Cedi Osman 12, Grant 5, Lessort 7, Hernangomez 4, Brown 4, Papapetrou 3, Mitoglou 4, Ömer Faruk Yurtseven 6, Kalaitzakis, Antetokounmpo 5, Moraitis 2

        1. Periyot: 20-15

        Devre: 45-34

        3. Periyot: 68-46

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