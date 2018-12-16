Maç sona erdi: Viktoria Plzen: 2 - MFK Karvina:1

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Viktoria Plzen ile MFK Karvina karşılaştı.Viktoria Plzen takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Ales Hruska, Roman Hubnik, David Limbersky, Milan Havel, Ludek Pernica, Roman Prochazka, Jan Kopic, Patrik Hrosovsky, Jan Kovarik, Ales Cermak, Tomas ChoryMFK Karvina takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: Martin Berkovec, Benjamin Colic, Ján Krivák, Marek Janecka, Vojtech Smrz, Jan Moravec, Lukas Budinsky, David Guba, Petr Galuska, Eric Ramirez, D'Avila Ba LouaMücadelenin 7. dakikasında Viktoria Plzen Jan Kopic ile skoru 1-0 yaptı. 33. dakikada ev sahibi, Roman Prochazka ile skoru 2-0 yaptı. Maçın ilk devresi 2-0 bitti. 68. dakikada MFK Karvina oyuncusu D'Avila Ba Loua maçı 2-1 yapan golü attı.Viktoria Plzen oyuncusu Roman Hubnik sarı kartla ikinci yarıyı tamamladı.Mücadelenin 2. 45 dakikasında Viktoria Plzen takımında Patrik Hrosovsky ve Tomas Chory oyundan çıkarken Tomas Horava ve Jakub Reznicek mücadeleye dahil oldu, MFK Karvina takımında ise Vojtech Smrz, Eric Ramirez, D'Avila Ba Loua çıktı, Ales Mertelj, Soufiane Drame, Ondrej Lingr girdi. Maçı Viktoria Plzen 2-1 kazandı.İddaa 458 koduyla açtığı bu maçta Viktoria Plzen kazanır bahsine oynayanlara 1.15 oranını kazandırdı.Viktoria Plzen son 5 maçta 3 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı, 1 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.