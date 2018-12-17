Maç sona erdi: Deportivo La Coruna: 3 - Zaragoza:1

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Deportivo La Coruna - Zaragoza maçı oynandı.
Deportivo La Coruna maça şu 11'le başladı: Dani Gimenez, Domingos Duarte, Diego Caballo, Eneko Boveda, Alex Bergantinos, Vicente Gomez, Pedro, Borja Valle, Eduardo Exposito, Pablo Mari, Quique
Zaragoza takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: Cristian Alvarez, Alberto Benito, Daniel Lasure Briz, Diogo Verdasca, Carlos Nieto, Alberto Guitian, Javier Ros, Guti, Pep Biel, Alvaro Vazquez, Marc Gual
İlk gol 8. dakikada Deportivo La Coruna adına Borja Valle ile geldi. 13. dakikada konuk takım, Javier Ros ile skoru 1-1 yaptı. 30. dakikada Domingos Duarte, tabelayı 2-1 yaptı. 44. dakikada Quique ev sahibini 3-1 öne geçirdi. Maçın ilk devresi 3-1 bitti. Zaragoza oyuncuları Diogo Verdasca, Daniel Lasure Briz ile Deportivo La Coruna oyuncuları Borja Valle, Vicente Gomez sarı kartla ilk yarıyı tamamladılar. Karşılaşmanın ikinci 45 dakikası golsüz bitti.
Mücadelenin 2. 45 dakikasında Deportivo La Coruna takımında Vicente Gomez ve Borja Valle oyundan çıkarken Michael Krohn-Dehli ve Carles Gil mücadeleye dahil oldu, Zaragoza takımında ise Cristian Alvarez, Daniel Lasure Briz, Guti çıktı, Alvaro Raton, James Igbekeme, Jorge Pombo girdi. Maçı Deportivo La Coruna 3-1 kazandı.
İddaa 504 koduyla açtığı bu maçta Deportivo La Coruna kazanır bahsine oynayanlara 1.35 oranını kazandırdı.
Deportivo La Coruna son 5 maçta 3 kez kazandı, 2 kez berabere kaldı. Konuk ekip 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.
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