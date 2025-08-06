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        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 6 AĞUSTOS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 6 Ağustos Çarşamba: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maç programı 6 Ağustos Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı devam edecek. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 6 Ağustos 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 11:23 Güncelleme: 06.08.2025 - 11:23
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        • 1

          Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 6 Ağustos Çarşamba maç programı belli oldu. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu maçları oynanacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hedefi yolunda ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord’a konuk olacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 6 Ağustos 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...

        • 2

          FEYENOORD-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

          Feyenoord-Fenerbahçe maçı, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü yani bu akşam saat 22:00'de başlayacak.

          De Kuip Stadyumu'nda oynanacak mücadele, S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

        • 3

          MAÇ PROGRAMI 6 AĞUSTOS 2025: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          UEFA Şampiyonlar Ligi - 3. Eleme Turu

          18.00 Kairat - Slovan Bratislava

          20.00 Salzburg - Club Brugge

          20.30 Ludogorets - Ferencvaros

          21.30 Lech Poznan - Kızılyıldız

          22.00 Nice - Benfica

          22.00 Feyenoord - Fenerbahçe (S Sport Plus)

        • 4

          UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu

          20.00 RFS - KuPS Kuopio

          21.45 Rijeka - Shelbourne

        • 5

          Norveç 1. Ligi

          19:00 Sogndal - Hodd

          20:00 Asane - Lyn Oslo

          20:00 Egersund - Lilleström

          20:00 Ranheim - Moss

          20:00 Raufoss - Kongsvinger

          20:00 Skeid - Mjondalen

          20:00 Stabaek - Aalesund

          20:00 Start - Odd

        • 6

          Hazırlık Maçı

          20:00 Arsenal - Villarreal

          21:30 Real Betis - Como (TRT Spor)

        • 7
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