Bugünkü maçlar 6 Ağustos Çarşamba: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç programı 6 Ağustos Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı devam edecek. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 6 Ağustos 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...
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Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 6 Ağustos Çarşamba maç programı belli oldu. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu maçları oynanacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hedefi yolunda ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord’a konuk olacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 6 Ağustos 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...
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FEYENOORD-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Feyenoord-Fenerbahçe maçı, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü yani bu akşam saat 22:00'de başlayacak.
De Kuip Stadyumu'nda oynanacak mücadele, S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.
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MAÇ PROGRAMI 6 AĞUSTOS 2025: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi - 3. Eleme Turu
18.00 Kairat - Slovan Bratislava
20.00 Salzburg - Club Brugge
20.30 Ludogorets - Ferencvaros
21.30 Lech Poznan - Kızılyıldız
22.00 Nice - Benfica
22.00 Feyenoord - Fenerbahçe (S Sport Plus)
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UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu
20.00 RFS - KuPS Kuopio
21.45 Rijeka - Shelbourne
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Norveç 1. Ligi
19:00 Sogndal - Hodd
20:00 Asane - Lyn Oslo
20:00 Egersund - Lilleström
20:00 Ranheim - Moss
20:00 Raufoss - Kongsvinger
20:00 Skeid - Mjondalen
20:00 Stabaek - Aalesund
20:00 Start - Odd
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Hazırlık Maçı
20:00 Arsenal - Villarreal
21:30 Real Betis - Como (TRT Spor)
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