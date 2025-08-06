Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 6 Ağustos Çarşamba maç programı belli oldu. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu maçları oynanacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hedefi yolunda ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord’a konuk olacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 6 Ağustos 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...