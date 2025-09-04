Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de sporseverlerin gündeminde yerini aldı. 4 Eylül Perşembe maç programı belli oldu. Buna göre, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4 takımlı 6 grupta ilk maçlar bugün başlayacak. E Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile mücadele edecek. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 4 Eylül 2025 bugün oynanacak maçlar ve saatleri...