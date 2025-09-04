Bugünkü maçlar 4 Eylül Perşembe: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç programı 4 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler tarafından araştırılıyor. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4 takımlı 6 grupta ilk maçlar bugün başlıyor. A Milli Futbol Takımı, E Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Gürcistan-Türkiye maçı başta olmak üzere bugün oynanacak mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 4 Eylül 2025 maç fikstürü ile karşılaşmaların başlangıç saatleri...
Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de sporseverlerin gündeminde yerini aldı. 4 Eylül Perşembe maç programı belli oldu. Buna göre, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4 takımlı 6 grupta ilk maçlar bugün başlayacak. E Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile mücadele edecek. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 4 Eylül 2025 bugün oynanacak maçlar ve saatleri...
GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçındaki rakibi Gürcistan ile 7. kez karşı karşıya gelecek.
Gürcistan - Türkiye maçı, TSİ 19.00'da başlayacak. Tiflis'teki Dinamo Arena'da oynanacak mücadele, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye-ABD voleybol maçı TSİ 16:30'da başlayacak. Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
4 EYLÜL 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur
14.00 Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK (A Spor)
16.30 Isparta 32 Spor-Kırşehir Futbol SK (A Spor)
19.00 Erciyes 38 FSK-Türk Metal 1963
21.00 Bursaspor-Söğütspor (A Spor)
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - E Grubu
19.00 Gürcistan-Türkiye (EXXEN ve TV 8)
21.45 Bulgaristan-İspanya (EXXEN)
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Grubu
21.45 Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21.45 Slovakya-Almanya
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - G Grubu
19.00 Litvanya-Malta
21.45 Hollanda-Polonya
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - J Grubu
17.00 Kazakistan-Galler
21.45 Lihtenştayn-Belçika
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - A Grubu
19.00 Gine Bissasu-Sierra Leone
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - D Grubu
19.00 Angola-Libya
19.00 Mauritius-Yeşil Burun Adaları
22.00 Kamerun-Esvatini
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - G Grubu
22.00 Cezayir-Botsvana
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - H Grubu
19.00 Sao Tome Ve Principe-Ekvator Ginesi
22.00 Tunus-Liberya
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - I Grubu
16.00 Çad-Gana
19.00 Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
22.00 Mali-Komorlar
Dünya Şampiyonası - Çeyrek Final
16.30 Türkiye-ABD (TRT1)