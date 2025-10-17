Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 17 Ekim 2025 maç programı belli oldu. Bu akşam Trendyol 1. Lig, İspanya LaLiga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig, Azerbaycan Premier Ligi ve Almanya Bundesliga 2’de önemli maçlar oynanacak. İspanya La Liga’da Real Oviedo, sahasında Espanyol’u ağırlarken, Fransa 1. Ligi’nde PSG ile RC Strasbourg karşı karşıya gelecek. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Ekim 2025 bugün oynanacak maçlar ve saatleri...