Bugünkü maçlar 17 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç programı 17 Ekim 2025 Cuma günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Trendyol 1. Lig, İspanya LaLiga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig, Azerbaycan Premier Ligi ve Almanya Bundesliga 2'de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Trendyol 1. Lig'de 10. hafta tek maçla başlayacak. Eminevim Ümraniyespor, sahasında SMS Grup Sarıyer'i konuk edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Ekim 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...
Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 17 Ekim 2025 maç programı belli oldu. Bu akşam Trendyol 1. Lig, İspanya LaLiga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig, Azerbaycan Premier Ligi ve Almanya Bundesliga 2’de önemli maçlar oynanacak. İspanya La Liga’da Real Oviedo, sahasında Espanyol’u ağırlarken, Fransa 1. Ligi’nde PSG ile RC Strasbourg karşı karşıya gelecek. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Ekim 2025 bugün oynanacak maçlar ve saatleri...
17 EKİM 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
1. Lig
20:00 Ümraniyespor - Sarıyer (TRT Spor)
İspanya - LaLiga
22:00 Real Oviedo - Espanyol (S Spor Plus, TiviBu Spor 2)
Fransa - Ligue 1
21:45 PSG - RC Strasbourg (beIN Sports 3)
Almanya - Bundesliga
21:30 Union Berlin - Mönchengladbach (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:05 Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah
18:10 Al Kholood - Al Najma
21:00 Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh
Azerbaycan Premier Ligi
13:30 Shamakhi - Kapaz (CBC Sport)
18:00 Turan - Karabağ Azerbaycan Premier Ligi (CBC Sport)
Almanya Bundesliga 2
19:30 Fortuna Düsseldorf - Braunschweig (Tivibu Spor 3)
19:30 Hannover 96 - Schalke 04 (S Sport Plus)
EuroLeague Erkekler
20.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya)
20.30 Monaco (Fransa)-Valencia Basket (İspanya)
20.30 Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)
21.00 LDLC Asvel (Fransa)-Virtus Bologna (İtalya)
21.45 Paris Basketbol (Fransa)-Hapoel Tel Aviv (İsrail)
21.45 Baskonia (İspanya)-Partizan (Sırbistan)
