Fenerbahçe'nin sezon başında 6 milyon Euro'ya Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luiz Gustavo, ortaya koyduğu istikrarlı futbolla şimdiden transferin gözdeleri arasına girdi. Fransız ekibi Lyon, başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Lyon Sportif Direktörü Juninho, orta sahadaki boşluğu tamamlayacak yeni bir oyuncu arıyor. Juninho, Brezilyalı vatandaşı Luiz Gustavo'ya göz dikti. İlk teklifi kabul görmeyen Juninho yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler ise oyuncusunu satmak istemiyor. Gustavo, Fenerbahçe’de görev aldığı 22 maçta 2 gol, 1 asist üretti.