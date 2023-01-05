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Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır'ın fezlekeleri komisyonda

İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık fezlekeleri komisyon gündemine alındı. Türkkan'ın şehit yakınına hakaret ettiği, Başarır'ın da mahkeme heyetine hakaret ettiği iddiasıyla dosya hazırlanmıştı

Giriş: 05.01.2023 - 12:06 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır'ın fezlekeleri komisyonda
Habertürk Ankara

Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık fezlekelerini görüşmek için gelecek hafta toplanacak.

Karma Komisyon 2 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyasını gündeminde aldı.

11 Ocak Çarşamba günü toplanacak komisyon İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP'li Ali Mahir Başarır'ın fezlekelerini görüşecek.

Bingöl'de şehit yakınına küfrettiği iddia edilen Lütfü Türkkan hakkında hakaret ve etkili eylem suçlamasıyla fezleke hazırlanmıştı.

CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında da mahkeme heyetine hakaret, yargılamaya müdahale iddiasıyla fezleke düzenlenmiş dokunulmazlığının kaldırılması istenmişti.

Normal şartlarda dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin fezlekeler dönem sonuna bırakılıyordu. Ancak bu durum sadece HDP'liler için bozuluyordu. Türkkan ve Başarır için komisyonun gündem yapması, iki milletvekilinin de dokunulmazlığının kaldırılacağı şeklinde yorumlandı.

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