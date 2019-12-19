19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Lütfü Türkkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Türkkan sosyal medya paylaşımında; "Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" ifadelerini kullandı. AK Parti'den Lütfü Türkkan'a tepki geldi.
LÜTFÜ TÜRKKAN KİMDİR?
Lütfü Türkkan, 5 Şubat 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş Türk siyasetçisidir.
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu ve Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde Önlisans yaptı. Makedonya Kiril Metodij Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nü bitirdi.. Doce Golcev Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimi gördü.
Ticari hayatına 1986 yılında Kristal Cam firması ile başladı. 1992-1997 yılları arasında Türkkan Uluslararası Nakliyat Firmasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 1997 yılında Bitkisel Ham Yağ üretmek üzere, Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde TÜGMAD Türkkan Gıda Mad. San. ve Tic. A.Ş'yi kurdu.
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyeliği ile Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Komite Üyeliği, Bursaspor As Başkanlığı, Vardar Spor ve Karagümrükspor Başkanlığı yaptı. Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma Derneği ve Rumeli Eğitim Vakfı'nda Başkanlık görevinde bulundu.
2011-2015 yıllarında MHP'den Kocaeli milletvekili olarak görev yaptı. Bu dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyesi oldu. MHP'de parti içi muhaliflerin yanında yer almış, ardından İYİ Parti'nin kurucularından oldu ve Genel İdare Kurulu'na seçildi. 5 Nisan 2018 tarihinde İYİ Parti Basın Yayın ve Medya'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde Kocaeli milletvekili seçildi. 27. dönemde Grup Başkanvekilliği'ne seçildi.
İyi düzeyde İngilizce ve Rusça, orta düzeyde Makedonca ve Bulgarca bilmekte olup evli ve 4 çocuk babasıdır.
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