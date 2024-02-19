Lütfü Savaş kimdir? İşte CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın hayatı
Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla belediye başkan adayı isimleri de ön plana çıkıyor. Bu kapsamda, CHP'den, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Lütfü Savaş'ın hayatı ve siyasi geçmişi merak ediliyor. An itibarıyla Hatay Belediye Başkanı olan Savaş, 2014 yılında AK Parti'den ayrılarak, CHP'ye geçti. İşte, Lütfü Savaş'ın hayatı...
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31 Mart gününde yapılacak yerel seçimler yaklaştıkça, tüm partiler il il başkan adaylarını açıklıyor. Bu adaylardan biri olan Lütfü Savaş, şu anda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı görevini yürütüyor ancak Savaş bu sene de CHP'den aday gösterilerek seçimlerdeki yerini aldı. Peki, Lütfü Savaş kimdir? İşte, Lütfü Savaş'ın siyasi geçmişi ve hayatı...
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LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR?
Lütfü Savaş, 23 Mart 1965 tarihinde Antakya'da doğdu. Doç. Dr. Lütfü Savaş, çocukluk ve gençlik yıllarını Antakya'nın Havuzlar Mahallesi'nde geçirdi. 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinde doktorluk görevinde bulundu.
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşunda görev aldı. Eski devlet hastanesinin Mustafa Kemal Üniversitesi'ne kazandırılması ve araştırma hastanesinin açılmasında başhekim yardımcılığı görevi yaptı. 2007 yılında doçent oldu.
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LÜTFÜ SAVAŞ SİYASİ GEÇMİŞİ VE HAYATI
2006-2008 döneminde Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevinde bulundu. Savaş, 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevinden ayrılıp AK Parti'den, Antakya Belediye Başkanı adayı oldu ve yüzde 47.3 oyla seçimleri kazandı. Görev yaptığı süre içerisinde başta Asi Nehri'nin temizlenmesi olmak üzere birçok hizmette bulundu.
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AK PARTİDEN AYRILDI, CHP'YE GEÇTİ
2014 Türkiye yerel seçimleri'de Ak Parti'nin, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak göstermesi üzerine AK Parti'den ayrıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine partideki birçok karşı görüşe rağmen 2014 Türkiye yerel seçimlerinde CHP'den Hatay'ın ilk Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak gösterildi.
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DÖRDÜNCÜ KEZ YEREL SEÇİMLERDE A
2014 yerel seçimlerinde yüzde 41 oyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Savaş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve ikinci kez kazandı. Şu anda halihazırda bu görevini sürdüren Savaş, 31 Mart 2024 seçimlerinde üçüncü kez CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu.