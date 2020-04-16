16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Lütfiye Selva Çam kimdir? sorusu görevden alındığı iddiaları üzerinde gündeme geldi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam'ın görevinden alındığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddia sosyal medyada yayılan bir dezenformasyondan ibarettir. Çam, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevine devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Lütfiye Selva Çam ile ilgili detaylar haberimizde.
LÜTFİYE SELVA ÇAM KİMDİR?
1970 yılında doğan Lütfiye Selva ÇAM, Ankara'da tamamladığı ilk, orta ve lise tahsilinin ardından Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümünü bitirdi.
1996-2008 yılları arası Ankara, İstanbul ve İsviçre'de çeşitli firmalarda yönetim, organizasyon, insan kaynakları alanlarında çalıştı. Boston ve Troy State Üniversiteleri ile birlikte "Doğu Almanya'nın Yeni Ekonomik Süreci" üzerine Dresden'de araştırma çalışmalarına katıldı. Yönetim ve Organizasyon, Kişisel Gelişim ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında gerek ticari gerekse sosyal amaçlı çalışmalarını 1996 yılından bu tarafa çeşitli yerli ve yabancı kuruluşlarda ve aile şirketinde yürüttü. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK ve MYK üyesi olarak Ekonomi İşleri Başkanı, Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yaptı. 2008-2012 yılları arasında Avrupa Halk Partisi (EPP) gözlemci yönetim kurulu üyesi; 2013-2014 tarihleri arasında ise Asya Siyasi Partileri Konferansı (ICAAP) Kadın kolları başkan yardımcısı olarak görev aldı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ankara Temsilciliği'nin Kurucu Başkanıdır. Ayrıca, 1995 yılından itibaren MÜSİAD ile başlayan ve günümüze kadar devam eden girişimciliğe dönük çalışmalarda yer almıştır.
25.Dönem ve 26. Dönem Ankara Milletvekili olan ÇAM, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 27. Dönemde de Ankara Milletvekilli olan ÇAM; 22 Eylül 2015'ten bu yana AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürütmektedir.
İleri düzeyde İngilizcenin yanı sıra temel düzeyde Fransızca ve Arapça bilmektedir. Lütfiye Selva ÇAM, evli ve 3 çocuk annesidir.
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