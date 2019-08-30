Suçüstü yakalandı

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Üsküdar’da 22 Ağustos günü polise başvuran N.K. adlı bir kişi, lüks aracının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. N.K. sabah uyandığında aracının park ettiği yerde görmediğini belirtti. Bu şikayet üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği harekete geçti.

ÇEKİÇİYLE ÇALDILAR

Olayın gerçekleştiği bölgelerde güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis önemli detaylara ulaştı. Elde edilen görüntülerde, 500 bin değerinde ki lüks aracın nasıl çalındığını tespit etti. Hırsızlar aracı getirdikleri bir çekiciyle çaldıkları görülüyordu.

PARÇALARKEN YAKALANDILAR

Sıkı bir iz süren polis kısa sürede şüphelilerin adresini tespit etti. Ataşehir Mimar Sinan Mahallesi İbrahim sokakta bulunan bir oto tamirhanesi takibe aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilere ait depo görünümlü olduğu belirlenen tamirhaneye baskın düzenlendi. Çalınan aracın parçalandığı görüldü.

2 OLAYLARI DAHA ORTAYA ÇIKTI

Şüpheliler Tunahan Y., Ali B.A. ve Ali C. E. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Yapılan soruşturmada şüphelilerin daha öncede 2 lüks aracı çaldıkları ortaya çıktı. Polisin ulaştığı bilgilere göre, depo görünümlü tamirhane açan şüpheliler, tespit ettikleri lüks araçları, kiraladıkları çekiciyle çalıyorlardı. Çaldıktan sonra depoya götürülen araç burada parçalanıyordu. Lüks aracın parçaları bu şekilde satılıyordu. Olayın ardından 3 şüpheli adliyeye gönderildi.