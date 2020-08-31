Lukaşenko, Yüksek Mahkeme Başkanı Valentin Sukalo ile yaptığı görüşmede ülkedeki anayasa değişikliği çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Muhalefetin istediği gibi 1994 anayasasına dönüşün "ilerlememe" anlamına geleceğine işaret eden Lukaşenko, "Yapılacak bir değişimin, toplumumuzu ileriye taşımasını isterim. Bu tür değişikliklerde ısrar edeceğiz ve halkımıza bu tür değişiklikler önereceğiz." ifadelerini kullandı.
Anayasa Mahkemesi üyeleri dahil, uzmanların bir anayasa değişikliği üzerinde çalıştığını bildiren Lukaşenko, "Daha sonra, güncellenmiş anayasa değişikliği taslağı kamuoyunun tartışmasına açılacak." dedi.
Muhalefetin mitinglerine, yetişkin olmayan kimselerin katılmasını eleştiren Lukaşenko, 18 yaşını dolduran herkesin anayasa referandumunda oy vererek görüşünü ifade edebileceğini anımsattı.
Ülkede sosyal ve siyasal sistemi değiştirmeye yönelik tartışmalar olduğunu anımsatan Lukaşenko, "Değişim, değişim diyorlar. Doğru ama hiç kimse, kimin hangi değişiklikleri istediğini söylemiyor." şeklinde konuştu.
- Muhalefet, uluslararası kuruluşların arabuluculuğuna hazır
Öte yandan Litvanya'da bulunan eski Belarus Cumhurbaşkanı Adayı Svetlana Tikhanovskaya, yaptığı açıklamada, Belarus muhalefetinin "yönetimi devralmak için" iktidar ile diyaloğun sağlanmasında uluslararası kuruluşların arabuluculuğunu kullanmaya hazır olduğunu bildirdi.
Tikhanovskaya, "Bu bir jeopolitik devrim değil, ülkenin iç siyasi krizidir. Belarus halkı ülkenin yeni yönetimini seçmek istiyor ve bunu yapma hakkı var." ifadelerini kullandı.
Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı. Protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunmuşlardı.
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