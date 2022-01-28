Futbol kariyerini Polonya'nın Gornik Zabrze takımında sürdüren Lukas Podolski, yeniden Türkiye topraklarını ziyaret etme şansı buldu.

Takımıyla birlikte Antalya'da kamp yapan 36 yaşındaki oyuncu, eski kulübü Galatasaray'da yaşananlarla ilgili görüşlerini TRT Spor'a aktardı. Galatasaray'ın bulunduğu süreci atlatacağını belirten Alman yıldız "Bir taraftar olarak, Galatasaray'ın ligde yeniden ait olduğu yere yükseleceğine inanıyorum." dedi.

Tecrübeli futbolcu, Fatih Terim'in ayrılığı hakkında ise çarpıcı bir demeç verdi:

"Galatasaray ve Türk futbolu için harika işler başarmış, dünya futbolunda efsane olmuş biri. İşini seven, tutkulu, iyi karakterli bir insan ve bence Terim şu an biraz ara verecektir. Teknik direktörlüğe devam edeceğini düşünmüyorum. Belki ileride Galatasaray'da farklı bir görev de üstlenebilir."

"SAYGI GÖRMEDİ"

"Futbolda bu derece başarı elde etmiş fazla insanınız yok. Kulüpten ayrılış sürecinde gerekli saygıyı gördüğünü düşünmüyorum ama bu süreç onun Fatih Terim oluşunu değiştirmez. O bir efsane ve bu tarz durumlar gerçekleri değiştirmez. Bir sonraki adımını bekleyip göreceğiz."